Devuelven a sus herederos en Francia retrato de maestro flamenco expoliado por los nazis

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París, 6 nov (EFE).- El cuadro 'Retrato de mujer de azul', del maestro flamenco-neerlandés Cornelis Janssens van Ceulen (1593-1661) y que había sido expoliado en 1942 por los nazis en Francia, fue devuelto a los herederos de la coleccionista de arte Gabrielle Philippson (1880-1941), informó este viernes el Ministerio de Cultura de Francia.

La obra, que llegó a integrar el acervo de uno de los principales mandatarios nazis, Hermann Göring, había sido adquirida en 1985 por el Museo de Massey, en Tarbes (sur de Francia).

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Ahora, tras haber encontrado a sus dueños legítimos, los herederos de Philippson y el Ayuntamiento de Tarbes han alcanzado un acuerdo para que el 'Retrato de mujer de azul' siga expuesto en Massey.

"La ceremonia ratificó el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y los herederos: la restitución de la obra, seguida de su readquisición a precio de mercado actual, permite que la pieza permanezca en el Museo Massey", señaló, por su parte, el Ayuntamiento de Tarbes, que no dio detalles sobre el montante de la compensación.

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Cornelis Janssens van Ceulen (conocido también en Inglaterra como Cornelius Johnson o Jonson van Ceulen) fue un célebre pintor barroco de ascendencia flamenco-neerlandesa, especializado en el género del retrato durante el siglo XVII.

El Ministerio de Cultura recordó, en su comunicado, que el expolio de 'Retrato de mujer de azul' es objeto de una medida de reparación en aplicación de la ley del 22 de julio de 2023, "relativa a la restitución de bienes culturales incautados en el contexto de las persecuciones antisemitas perpetradas entre 1933 y 1945". EFE

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