Comienza el plazo de tres meses para solicitar las ayudas a las víctimas del accidente de Urda

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha abierto este viernes el plazo de tres meses para solicitar las ayudas previstas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha provocado 69 muertes contabilizadas hasta el momento.

Se trata de ayudas directas de carácter no reembolsable destinadas a atender las necesidades inmediatas de las personas afectadas y de un sistema de anticipos sobre las futuras indemnizaciones que pudieran corresponder en concepto de responsabilidad civil derivada del suceso.

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Las ayudas, recogidas en el Real Decreto-ley 32/2026 aprobado en el último Consejo de Ministros, entraron en vigor este miércoles, con un plazo para pedirlas de tres meses a contar desde la publicación de la resolución de la Secretaría de Estado de Transportes para establecer el procedimiento de gestión, lo que ha ocurrido este viernes.

Así, estas se pueden reclamar desde este 6 de noviembre de 2026 hasta el 5 de febrero de 2027, si bien dicho plazo dicho plazo podrá ampliarse de oficio o a solicitud de los interesados "cuando existan razones que así lo aconsejen", informa Transportes en un comunicado.

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Las solicitudes pueden presentarse tanto de forma presencial como a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, donde se encuentra disponible toda la información relativa a las ayudas, incluidos los formularios de solicitud, una guía explicativa y un documento de preguntas frecuentes.

De acuerdo con el Departamento, el procedimiento ha sido diseñado para "minimizar las cargas administrativas" de las personas afectadas, de modo que solo sea necesario aportar la documentación "estrictamente imprescindible", mientras que el resto de la información podrá ser recabada de oficio por la Administración, siempre que las personas interesadas autoricen las consultas correspondientes.

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CUANTÍAS DE LAS AYUDAS Y OFICINAS DE ATENCIÓN

El decreto tiene como objetivo establecer ayudas inmediatas a las víctimas y adelantar parte de las indemnizaciones correspondientes al seguro de responsabilidad civil. La cantidad movilizada por el Gobierno asciende a los 30 millones de euros, repartida a partes iguales en más de 15,3 millones (15.309.165,24 euros) tanto para las ayudas urgentes como para anticipos.

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Estas se desglosan en una ayuda directa de exactamente 72.121,46 euros por cada persona fallecida y, en los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran por niveles de gravedad, con importes que van desde 2.404,04 euros en los casos de menor entidad hasta más de 84.141,7 euros en las lesiones de máxima gravedad. Las cifras son las mismas para el anticipo del seguro en ambos casos.

Además, con el fin de facilitar el acceso a las mismas, se han habilitado Oficinas de Atención Integral en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares de las comunidades autónomas en las que residan personas afectadas por el accidente ferroviario.

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Estas oficinas prestarán atención personalizada a las víctimas y a sus familiares y ofrecerán apoyo para cumplimentar las solicitudes, obtener la documentación y realizar los trámites necesarios para acceder a las ayudas.

Finalmente, Transportes recuerda que los afectados que, por razones de salud o movilidad, no puedan desplazarse a una oficina serán atendidos en su domicilio, en cualquier punto del país, por personal de la Administración General del Estado a través del programa 'La Administración cerca de ti', impulsado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

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