Argentina restringirá vuelos durante la visita papal y refuerza vigilancia militar

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Buenos Aires, 6 nov (EFE).- El uso del espacio aéreo de Argentina estará restringido durante la visita que el papa León XIV hará desde el próximo domingo y hasta el miércoles al país suramericano, donde la Fuerza Aérea y el Ejército reforzarán las tareas de vigilancia como parte del operativo de seguridad.

Según informó este viernes el Ministerio de Defensa argentino en un comunicado, el Comando Conjunto Aeroespacial "desplegará capacidades de vigilancia, comando y control e interceptación" como parte del operativo general de seguridad previsto para la visita papal.

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Entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre se establecerán restricciones parciales y temporales sobre sectores del espacio aéreo en Buenos Aires y sus alrededores y en Córdoba (700 kilómetros al norte de la capital argentina), ciudad que el papa visitará el martes.

Según explicó el Ministerio de Defensa, el objetivo de estas restricciones es "incrementar las condiciones de protección durante los movimientos y actividades del sumo pontífice".

La operación de aeronaves dentro de las zonas restringidas será supervisada por el Centro de Operaciones Aeroespaciales e incluirá el uso de radares fijos y móviles, enlaces de comunicaciones e informática, sistemas de comando y control, medios aéreos de interceptación y personal especializado para identificar los tránsitos y actuar ante eventuales irregularidades.

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Durante el operativo se desplegarán medios de la Fuerza Aérea Argentina y del Ejército Argentino para tareas de vigilancia e interceptación, además de helicópteros para eventuales evacuaciones y relevos de personal.

El Ministerio de Defensa advirtió que "las aeronaves que no cumplan con las condiciones establecidas para las zonas restringidas podrán ser consideradas 'tránsito aéreo irregular' ".

Esas aeronaves quedarán sujetas al procedimiento "de identificación, interceptación, comunicaciones, advertencias y órdenes, con el objetivo de resolver cualquier situación irregular antes de que pueda representar una amenaza", señala el comunicado.

Las medidas de seguridad incluyen restricciones temporales sobre determinadas operaciones en aeródromos y helipuertos, la prohibición de vuelos de drones dentro de las zonas afectadas y la suspensión de actividades de instrucción, entrenamiento y aerodeportivas. EFE