El IPC interanual de Chile subió en octubre al 4,5% y la lectura mensual repuntó al 0,5%

Guardar

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Chile cerró octubre en el 4,5% interanual, cuatro décimas más que en septiembre, según se desprende de los datos divulgados este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Además, la inflación mensual subió una décima, hasta el 0,5%. La variable subyacente, que obvia los alimentos y la energía por su volatilidad, retrocedió una décima al 0% después de que los víveres se encareciesen un 1% y la energía un 2,7%.

PUBLICIDAD

Desglosado por ramas de actividad, destacaron los incrementos mensuales en los epígrafes de transporte (2%); alimentos y bebidas no alcohólicas y las bebidas alcohólicas y tabacos (ambos con un 1%); y restaurantes y alojamientos (0,8%).

Por el contrario, el coste de la ropa y calzado retrocedió un 4,1%, seguido de las telecomunicaciones (-1%) y los equipamientos y cuidados del hogar (-0,6%).