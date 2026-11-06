La UE "deplora" la condena a 12 años de cárcel contra un exdiputado prodemocracia de Macao

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La Unión Europea ha expresado este viernes su rechazo a la condena a 12 años y seis meses de prisión impuesta al exdiputado prodemocracia de Macao y ciudadano europeo Au Kam San, en la primera sentencia dictada en aplicación de la Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional de esta región administrativa especial china desde su aprobación en 2009.

"La UE deplora este condena", ha expresado el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado, en el que ha lamentado que la decisión judicial "confirma el deterioro del pluralismo político y la libertad de expresión" en Macao, que se suma a otras como el veto a la prensa, diplomáticos y al público general a presenciar el proceso.

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El bloque ha recordado que Au Kam San fue detenido el 30 de julio de 2025 y permaneció casi un año en régimen de incomunicación, al tiempo que ha insistido en que el respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales constituye "un elemento central" de la Ley Fundamental de Macao y del principio de "un país, dos sistemas", que rige las relaciones de este territorio con China.

"Es esencial que los derechos y libertades protegidos de los residentes de Macao se respeten plenamente", ha subrayado la diplomacia europea, que ha reclamado el cumplimiento de las garantías recogidas en la Ley Fundamental de Macao, la Declaración Conjunta Sino-Portuguesa de 1987 y los compromisos internacionales asumidos por el territorio en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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En este sentido, la Unión Europea ha asegurado que, en coordinación con sus Estados miembro, seguirá "vigilando de cerca" la situación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en Macao.

La condena contra Au Kam San se produce en una semana marcada por otra sentencia contra el movimiento prodemocracia en China, después de que el activista hongkonés Joshua Wong fuera condenado a diez años de prisión por conspiración con fuerzas extranjeras, en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín.

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El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, también ha expresado este mismo viernes su "profunda preocupación" por las duras penas impuestas en virtud de la legislación de seguridad nacional tanto en Hong Kong como en Macao, y ha reclamado que estas condenas sean revisadas a la luz de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos.