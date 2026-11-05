Jueves, 5 de noviembre de 2026 (02:00 GMT)

Guardar

DESTACADOS

EEUU ELECCIONES

PUBLICIDAD

Washington - Estados Unidos prosigue el recuento de varias decenas de escaños donde los márgenes entre los candidatos son muy estrechos para tratar de determinar la composición final de las dos Cámaras del Congreso, tras la arrolladora victoria del Partido Demócrata en las elecciones del martes.

(Texto)

- Austin-. La gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, ofrecerá su primera conferencia de prensa tras su contundente victoria en las elecciones del martes.

FRANCIA PROTESTAS

París - Francia afronta este jueves una nueva jornada de huelgas y movilizaciones convocada por los principales sindicatos del país, a la que se suman colectivos de chalecos amarillos y organizaciones estudiantiles. Las autoridades anunciaron que volverán a desplegar 70.000 agentes tras haber detectado "riesgo" de que se produzcan actos violentos.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PAPA LATINOAMÉRICA

Roma - El papa León XVI, que vivió 20 años en Perú y recorrió toda Latinoamérica como prior general de los agustinos, "regresa a casa" en su visita a Uruguay, Argentina y Perú desde este viernes al 17 de noviembre, en un "viaje muy deseado" por el pontífice.

PUBLICIDAD

(Texto)

- En Lima, una organización estadounidense de vigilancia y denuncia de abusos publica los nombres de más de 70 clérigos católicos acusados de abuso sexual infantil, entre ellos algunos pertenecientes a la Iglesia católica peruana, un día antes del inicio de la primera gira por América Latina del papa León XIV, que incluye Uruguay, Argentina y Perú. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

- Lima.- La figura del papa León XIV está presente hasta en el café que se saborea en Perú, el país donde se le considera "el papa peruano" y que cuenta los días para su visita, como sucede en una cafetería que sirve capuccinos con el retrato del pontífice dibujado sobre la crema. (Texto) (Foto) (Vídeo)

HONG KONG PROTESTAS

Pekín - El activista hongkonés Joshua Wong escucha su sentencia tras declararse el mes pasado culpable de conspiración para aliarse con fuerzas extranjeras, un delito contemplado en la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020 y que puede ser castigado con cadena perpetua.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ADEMÁS

ISRAEL GOBIERNO | Jerusalén - El presidente israelí, Isaac Herzog, se reúne durante todo el día con los líderes de los partidos mayoritarios en el Parlamento, entre ellos con miembros del Likud y de Yashar por la tarde, antes de designar a uno de ellos para que intente formar el próximo gobierno (Texto) (Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

COLOMBIA TELEVISIÓN | Bogotá - El drama nacional que supuso la toma del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985, con un centenar de muertes y varias desapariciones, revive esta semana de la mano de la plataforma audiovisual Netflix, que lleva a ocho capítulos este controvertido y doloroso capítulo de la historia reciente de Colombia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU CINE | Los Ángeles (EE.UU.) - Ni su falta de experiencia en el boxeo ni la jugosa cantidad que le ofrecieron para ceder el papel frenaron a un joven Sylvester Stallone de su empeño por protagonizar 'Rocky', la historia que él mismo había escrito. 50 años después de desafiar a Hollywood con aquella locura, su lucha revive en 'I Play Rocky' ('Yo soy Rocky'), un homenaje a la perseverancia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

AGENDA INFORMATIVA

América

11:30GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL INDUSTRIA.- El Gobierno divulga el crecimiento de la producción industrial de Brasil en septiembre. (Texto)

12:00GMT.- Bogotá.- COLOMBIA CONFLICTO.- La Fiscalía presenta una exposición Imágenes y voces que faltan, sobre las violencias contra periodistas y la lucha contra la impunidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00GMT.- Quito.- ECUADOR VILLAVICENCIO.- Un juez de Ecuador anuncia su decisión sobre si llama o no a juicio a los siete procesados como presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, acribillado a tiros en 2023. Telemática

14:00GMT.- Naciones Unidas.- ONU YEMEN.- El Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Yemen celebrará este jueves una sesión informativa sobre la aplicación del régimen de sanciones impuesto al país, que incluye medidas como la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo selectivo de armas a personas y entidades designadas.

PUBLICIDAD

14:00GMT.- Naciones Unidas.- ONU SUDÁN.- El Consejo de Seguridad de la ONU debate un informe sobre la situación en la frontera entre Sudán y Sudán del Sur y las actividades de la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA)

15:00GMT.- Lima.- PERÚ IGLESIA.- Una organización estadounidense de vigilancia publica los nombres de más de 70 clérigos católicos acusados ​​de abuso sexual infantil, entre ellos algunos de la Iglesia peruana, a pocos días de que comience la primera gira por América Latina del papa León XIV, que incluye Uruguay, Argentina y Perú. Hotel Crowne Plaza, Av. Arturo Benavides 300 (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

15:00GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO INVERSIONES.- El Instituto de Estadística de México publica los datos de la inversión fija de agosto tras elevarse un 6,5 % en julio. (Texto)

17:10GMT.- Washington.- EEUU CHILE.- El expresidente de Chile, Gabriel Boric, participa en un foro sobre las Américas sobre la presión geopolítica y retos en la región en la Universidad de Georgetown.

18:00GMT.- La Habana.- CUBA ARTE.- Diez artistas cubanos se unen en La Habana en una muestra colectiva para abordar las tensiones de una generación marcada en Cuba por la precariedad y la emigración. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU BOLSONARO.- El senador brasileño Flávio Bolsonaro participa este jueves a la reunión anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se celebra en Mar-a-Lago, la propiedad privada de Donald Trump en Palm Beach, en la que podría suponer su primera aparición pública tras viajar a Estados Unidos tras perder las elecciones presidenciales de Brasil.

Miami.- EEUU PENA DE MUERTE.- Florida ejecuta a Jesse Guardado, un hombre de 64 años condenado por matar a una anciana de 75 años en 2004 durante un robo, lo que supone la 19ª aplicación de la pena capital en el estado en lo que va de año, igualando el récord de 2025. (Texto) (Foto)

Ottawa.- CANADÁ PRESUPUESTOS.- El ministro de Finanzas y de Ingresos Nacionales de Canadá, François-Philippe Champagne, presenta el Presupuesto federal de 2026, que incluirá medidas para impulsar la inversión, avanzar grandes proyectos nacionales, crear empleo, reforzar la seguridad económica y aliviar el coste de la vida. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta el informe técnico sobre el Índice de Precios del Consumo correspondiente a septiembre de 2026. (Texto)

Mar del Plata.- ARGENTINA CINE.- Comienza la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se extenderá hasta el 15 de noviembre.

Saint George.- GRANADA ELECCIONES.- La isla caribeña de Granada celebra elecciones generales con el primer ministro Dickon Mitchell aspirando revalidar el cargo con una amplia victoria. (Texto)

Miami.- EEUU ESPACIO.- Los astronautas de la NASA Anil Menon y de la Agencia Espacial Canadiense Joshua Kuryk realizarán este jueves una caminata espacial de unas siete horas en la Estación Espacial Internacional (EEI), que comenzará a las 8:30 EST (13:30 GMT) para completar la instalación del octavo y último panel solar desplegable de este laboratorio. (Texto) (Foto) (Video)

Asunción.- PARAGUAY BANCO.- La Cámara de Diputados de Paraguay trata un pedido de juicio político promovido por legisladores de la oposición contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, en una sesión extraordinaria convocada en medio de la crisis por la intervención de Ueno bank. (Texto) (Foto) (Video)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS PRESOS.- La Alianza por la Libertad de los Presos Políticos protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas para exigir la libertad de sus allegados y rinden un homenaje a los detenidos que han fallecido bajo custodia del Estado. (Texto) (Foto) (Video)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El Instituto de Prensa y Sociedad presenta su informe 'Desierto de Noticias Locales en Venezuela 2026', un estudio sobre el cierre de medios en regiones del país. (Texto)

Europa

07:00GMT.- Tallin.- ECONOMÍA SOCIEDAD DIGITAL.- La OCDE publica la segunda edición de las perspectivas de la economía y la sociedad digitales durante la "Cumbre Digital" de Tallin. (Texto)

07:05GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- La miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) Isabel Schnabel inaugura la conferencia sobre Mercados Monetarios de 2026 que organiza la entidad monetaria.

07:30GMT.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- La Cámara Alemana de Industria y Comercio publica sus previsiones macroeconómicas de otoño, que se basan en encuestas de unas 23.000 empresas.

08:00GMT.- París.- TEDH ESPAÑA.- El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre el caso de una refugiada siria en España que denunció la acción de la administración, que le retiró la custodia de sus tres hijos alegando que estaban en situación de negligencia.

08:00GMT.- Berlín.- ALEMANIA INDUSTRIA.- Destatis publica el dato de la cartera de pedidos de septiembre de la industria alemana. (Texto)

08:00GMT.- Oslo.- NORUEGA TIPOS.- El Banco Central de Noruega hace pública su decisión sobre los tipos básicos de interés (Texto)

09:00GMT.- París.- COP31 CLIMA.- Los compromisos climáticos internacionales avanzan más despacio que los calendarios fijados: las economías de la OCDE emiten un 4 % por encima del ritmo necesario para cumplir sus metas de reducción a 2030 y sus países socios se desvían ya un 10 %, según un informe de la OCDE publicado a cuatro días del inicio de la COP31 de Antalya (Turquía)

11:00GMT.- Londres.- R.UNIDO TIPOS.- El Banco de Inglaterra anuncia su decisión sobre los tipos de interés en el Reino Unido.

11:00GMT.- Berlín.- ALEMANIA POLÍTICA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en una conferencia sobre "Orden desde la libertad" organizada por la Fundación Friedrich-August-von Hayek. (Foto)

12:00GMT.- Essen.- HOCHTIEF RESULTADOS.- La constructora Hochtief, controlada por ACS, presenta los resultados del tercer trimestre.

12:45GMT.- Lisboa.- WEB SUMMIT.- El fundador y consejero delegado de Web Summit, Paddy Cosgrave, ofrece una rueda de prensa previa al evento. (Texto)

15:00GMT.- Bruselas.- UE BCE.- Finaliza el plazo para presentar candidaturas a la presidencia del Banco Central Europeo (BCE)

18:00GMT.- Lisboa.- UE PORTUGAL.- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, realiza una visita a Portugal, donde se reunirá este jueves con el ministro de Defensa luso, Nuno Melo, y el ministro de Exteriores, Paulo Rangel.

Moscú.- RUSIA GOBIERNO.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne por vía de vídeoconferencia con el Gobierno ruso (Texto)

Londres.- TURISMO CONGRESO.- World Travel Market, feria internacional de turismo en la que los organismos de turismo de países y regiones planifican sus campañas para el año venidero. Centro de Exposiciones XCEL London. Royal Victoria Dock.

Gotemburgo.- NÓRDICOS TECNOLOGÍA.- El Nordic Compass Summit reúne a líderes empresariales nórdicos y ministros de esos países para discutir sobre iniciativas vinculadas con mercados de capital, deep tech, defensa y energía.

Roma.- PAPA LATINOAMÉRICA.- El papa León XVI, que vivió 20 años en Perú y recorrió toda Latinoamérica como prior general de los agustinos, "regresa a casa" en su visita a Uruguay, Argentina y Perú desde este viernes al 17 de noviembre, en un "viaje muy deseado" por el pontífice (Texto)

Trencin.- VISEGRADO CUMBRE.- Los jefes de Estado del Grupo de Visegrado (V4), integrado por Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, se reúnen en una cumbre a la que se sumará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para abordar los principales asuntos de la agenda internacional.

París.- FRANCIA PROTESTAS.- Francia afronta este jueves una nueva jornada de huelgas y movilizaciones convocada por los principales sindicatos del país, a la que se suman colectivos de chalecos amarillos y organizaciones estudiantiles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Helsinki.- FINLANDIA TELECOMUNICACIONES.- El Tribunal de Distrito de Helsinki emite su veredicto en el proceso judicial contra el capitán y el contramaestre del carguero Fitburg por el presunto sabotaje de dos cables submarinos de telecomunicaciones en el mar Báltico en diciembre pasado. (Texto)

Hamburgo.- ALEMANIA NORD STREAM.- Continúa el juicio contra el exmilitar ucraniano acusado del sabotaje del gasoducto ruso Nord Stream en el mar Báltico en otoño de 2022.

París.- OCDE OCÉANOS.- La OCDE presenta un informe sobre la economía de los océanos.

París.- ENGIE RESULTADOS.- El grupo energético francés Engie presenta sus resultados del tercer trimestre.

Bruselas.- ARCELORMITTAL RESULTADOS.- La multinacional siderúrgica ArcerloMittal presenta sus resultados del tercer trimestre del año.

París.- FRANCIA SERIES.- La exitosa saga literaria de juvenil 'Campus Drivers', de la francesa C. S. Quill, llega a la pantalla este viernes de la mano de Prime Video, conservando la mezcla de romance y ambiente universitario de estilo estadounidense que llevó a los libros a vender más de un millón de copias en todo el mundo. (Texto) (Vídeo) (Foto)

Oriente Medio

05:30GMT.- Jerusalén.- ISRAEL GOBIERNO.- El presidente israelí, Isaac Herzog, se reúne durante todo el día con los líderes de los partidos mayoritarios en el Parlamento, entre ellos con miembros del Likud y de Yashar por la tarde, antes de designar a uno de ellos para que intente formar el próximo gobierno (Texto) (Foto) (Vídeo)

Abu Dabi.- EMIRATOS ENERGÍA.- Finaliza hoy ADIPEC 2026, la cumbre de energía más grande e influyente del mundo, donde se han reunido más de 1.800 ponentes y 2.250 expositores globales para conectar la demanda energética de la región con el capital, la tecnología y las alianzas estratégicas del sector a escala internacional. (Texto)

África

12:00GMT.- Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África, agencia de salud pública de la Unión Africana) informan en su rueda de prensa virtual semanal de la evolución del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC). (Texto)

Asia

00:30GMT.- Hong Kong.- HONG KONG PROTESTAS.- El activista hongkonés Joshua Wong escucha su sentencia tras declararse el mes pasado culpable de conspiración para coludir con fuerzas extranjeras, un delito contemplado en la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020 y que puede ser castigado con cadena perpetua. (Texto) (Foto) (Vídeo)

02:00GMT.- Pekín.- CHINA ESPAÑA.- La bailaora y coreógrafa gaditana Sara Baras atiende a los medios en Pekín, antes de actuar el viernes en la capital china con su espectáculo 'Vuela'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

03:55GMT.- Tokio.- TOYOTA RESULTADOS.- El mayor fabricante de vehículos japonés, Toyota, publica sus resultados financieros relativos al segundo trimestre del año fiscal 2026. (Texto)

05:30GMT.- Tokio.- SONY RESULTADOS.- La multinacional japonesa de la tecnología y el entretenimiento Sony publica sus resultados financieros relativos al segundo trimestre del año fiscal 2026. (Texto)

Tokio.- NINTENDO RESULTADOS.- La empresa japonesa de videojuegos Nintendo publica sus resultados financieros relativos al segundo trimestre del año fiscal 2026. (Texto)

Shanghái.- CHINA COMERCIO.- Se inaugura en la megalópolis oriental china de Shanghái la novena edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), una de las principales ferias comerciales del país asiático. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA AUSTRIA.- El primer ministro de Austria, Christian Stocker, continúa su visita en China.

Bangkok.- TAILANDIA TECNOLOGÍA.- Tailandia acoge hasta el día 8 su feria más destacada de tecnología móvil, donde está previsto que algunos de los principales fabricantes presenten las novedades de sus dispositivos en medio del auge de la inteligencia artificial (IA) en el sector Centro de convenciones Impact. (Foto)(Vídeo)

Pekín.- CHINA CANADÁ.- El ministro canadiense de Comercio Internacional, Maninder Sidhu, continúa su visita a China para reforzar las relaciones comerciales entre los dos países, con el objetivo de aumentar un 50 % las exportaciones canadienses al gigante asiático para 2030.

Tokio.- JAPÓN MÚSICA.- Después de vivir una "energía desbordante" en su anterior paso por México, la banda japonesa Atarashii Gakko! se prepara para su primer tour por Latinoamérica en diciembre, en el que actuarán ante el público mexicano de nuevo y, por primera vez, en Chile y Brasil, en lo que les "parece un sueño". (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34) 913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245