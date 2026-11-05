Commerzbank logra un beneficio récord de 2.669 millones hasta septiembre

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Commerzbank, el segundo mayor banco de Alemania, se anotó un beneficio neto atribuido récord de 2.669 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, un 41,4% más que un año antes, según ha informado la entidad, que ha expresado su convicción de crear valor junto con el italiano UniCredit.

La cifra de negocio de Commerzbank hasta septiembre alcanzó los 9.717 millones de euros, un 7,6% más, incluyendo un avance del 0,7% en los ingresos por intereses netos, con 6.222 millones, mientras que los ingresos por comisiones aumentaron un 8,3%, hasta 3.250 millones.

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De su lado, el coste del riesgo de crédito disminuyó un 7,6%, hasta 554 millones. Exclusivamente entre julio y septiembre, la partida destinada a este fin creció un 2,4% interanual, hasta 210 millones.

En el tercer trimestre del año, el beneficio neto atribuido de Commerzbank aumentó un 45,2%, con 859 millones, mientras que la cifra de negocio alcanzó los 3.199 millones, un 8,8% más.

A 30 de septiembre de 2026, el ratio de capital ordinario CET1 del banco alemán se situó en el 14,2%, dos décimas por debajo del dato del trimestre anterior y medio punto porcentual por debajo de la ratio del mismo periodo de 2025, mientras que Commerzbank mejoró aún más su rentabilidad, ya que la rentabilidad neta sobre el capital tangible (RoTE neta) aumentó al 11,9% en el trimestre desde el 7,8% de un año antes.

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"Con nuestros resultados récord, hemos demostrado una vez más nuestra capacidad de cumplir con lo prometido. Nuestro sólido desempeño empresarial demuestra el potencial de Commerzbank", ha indicado Bettina Orlopp, consejera delegada de Commerzbank.

Por otro lado, en relación con la OPA sobre el banco germano por parte de UniCredit, tras la autorización del Banco Central Europeo (BCE) para aumentar su participación en Commerzbank, la banquera germana ha defendido la capacidad de generar valor junto con la entidad transalpina.

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"Estamos convencidos de que, junto con UniCredit, podemos crear valor aprovechando de forma consistente las fortalezas de ambos bancos", ha comentado Orlopp. "Nuestra responsabilidad como consejo de administración permanece inalterable: en cada situación, debemos elegir el camino que genere el mayor valor para nuestros clientes, empleados y accionistas", ha subrayado.