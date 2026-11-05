ArcelorMittal baja un 70,8% su beneficio a septiembre, hasta 800 millones de euros, por la guerra en Ucrania

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El grupo siderúrgico ArcelorMittal contabilizó un beneficio neto atribuido de 867 millones de dólares (alrededor de 800 millones de euros) durante los nueve primeros meses de 2026, lo que representa una caída del 70,8% respecto a las ganancias de 2.975 millones de dólares (unos 2.744 millones de euros) registradas en el mismo periodo del año anterior.

Según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los resultados se vieron afectados por el impacto en el tercer trimestre de deterioros contables por 852 millones de dólares (786 millones de euros) y partidas excepcionales de 293 millones de dólares (270 millones de euros) ligadas a la paralización temporal de sus operaciones en ArcelorMittal Kryvyi Rih (Ucrania) tras haber sufrido múltiples ataques con misiles.

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En términos ajustados, el beneficio neto atribuible entre enero y septiembre se situó en 2.126 millones de dólares (1.961 millones de euros), una disminución del 6,9% frente a los 2.284 millones de dólares del mismo periodo de 2025.

Por su parte, las ventas de la multinacional avanzaron un 5% interanual en el acumulado de los nueve primeros meses, hasta alcanzar los 48.684 millones de dólares (44.912 millones de euros).

Asimismo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) del gigante del acero ascendió a 5.766 millones de dólares (5.319 millones de euros) en los nueve primeros meses del ejercicio, lo que supone una mejora del 16,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El Ebitda por tonelada expedida creció un 21,5%, pasando de 121 a 147 dólares por tonelada.

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El resultado operativo acumulado hasta septiembre se situó en 1.677 millones de dólares (1.547 millones de euros), un 49,2% inferior al de un año antes, debido principalmente al impacto de los citados extraordinarios y provisiones de Ucrania contabilizados en el balance.

En el plano operativo, la producción de acero bruto del grupo totalizó 41,3 millones de toneladas métricas hasta septiembre, lo que implica un descenso del 3,5% frente a los 42,8 millones del ejercicio previo.

Paralelamente, los envíos de acero cerraron en 39,2 millones de toneladas, un 4,4% menos que los 41 millones reportados en el mismo periodo de 2025. Por contra, la producción total de mineral de hierro del grupo aumentó un 9,2%, situándose en 39 millones de toneladas.

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AUMENTO DE LA DEUDA

A cierre de septiembre, la deuda neta de la sociedad se situó en 10.339 millones de dólares (9.538 millones de euros), un 8,8% más que al finalizar junio y un 30,3% por encima del dato de diciembre de 2025, tras destinar caja al capital circulante e inversiones estratégicas. La liquidez del grupo se mantuvo en 8.700 millones de dólares (7.724 millones de euros).

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"Nuestro desempeño en el tercer trimestre aporta mayor evidencia de la mejora estructural en la capacidad de generación de ingresos de ArcelorMittal. Continuamos generando márgenes saludables, con un Ebitda por tonelada de 155 dólares (44 dólares más interanual), lo que refleja los beneficios de las medidas que hemos adoptado durante varios años para optimizar nuestra cartera de activos e invertir en crecimiento estratégico", ha afirmado el consejero delegado de ArcelorMittal, Aditya Mittal.

Mittal ha admitido que el periodo estuvo condicionado por "vientos de cara que incluyeron mayores costes energéticos en Europa, así como interrupciones meteorológicas y menores precios que afectaron al negocio minero", aunque ha incidido en que existen "señales alentadoras en ambas áreas".

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"Otro acontecimiento muy alentador es el apoyo que estamos viendo de la política europea. La implementación del mecanismo CBAM y el nuevo marco de contingentes arancelarios (TRQ) están creando un entorno operativo más equilibrado y sostenible para la industria siderúrgica europea, favoreciendo una mayor utilización de la capacidad y de la rentabilidad con el tiempo. Es importante que este impulso continúe, incluyendo más medidas para abordar el impacto de las importaciones en los sectores industriales derivados intensivos en acero", ha destacado Mittal.

De cara a los próximos meses, se ha mostrado optimista: "Mirando hacia el futuro, seguimos siendo muy positivos. El beneficio pleno de los cambios que están teniendo lugar en Europa se reflejará completamente a partir del próximo año. Las medidas comerciales en Canadá y México también apuntan a un año sólido para nuestro negocio en Norteamérica. Al mismo tiempo, nuestros proyectos de crecimiento estratégico continúan avanzando a buen ritmo y siguen siendo un elemento diferenciador clave para ArcelorMittal, proporcionando una vía visible hacia mayores ganancias y generación de efectivo", ha concluido.

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