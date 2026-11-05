Una investigación revela que el rey de la Edad de Hierro era mujer

Guardar

Una investigación arqueológica de la Universidad de Bournemouth (Reino Unido) ha revelado que Verica, la gobernante británica de la Edad del Hierro que desempeñó un papel fundamental en la invasión romana de Britania en el año 43 d. C., era en realidad una mujer. Este descubrimiento reescribe la historia de la Britania romana temprana.

La investigación sobre Verica, presentada en el nuevo libro 'Caratacus: Gran rey de Gran Bretaña', publicado por Bloomsbury en enero (ISBN 9781350477902), se analiza en la última edición de 'Current Archaeology'.

PUBLICIDAD

Verica fue gobernante de los atrebates, una tribu cuyo territorio abarcaba gran parte de lo que hoy son Hampshire y West Sussex. Alrededor del año 40 d. C., Verica fue derrocado y huyó de Britania para refugiarse con el emperador Claudio en Roma. Claudio fue duramente criticado por los escritores romanos, quienes lo retrataron como un hombre débil e ineficaz, cuyas decisiones políticas eran dictadas por mujeres y esclavos liberados.

Según el historiador romano Casio Dio, la invasión de Britania solo se produjo porque Verica persuadió a Claudio para que cruzara el canal.

El doctor Miles Russell, director de trabajo de campo arqueológico de la Universidad de Boston, quien dirigió la investigación, asegura: "Se suele asumir que Verica era hombre debido a la mentalidad patriarcal de los historiadores clásicos del siglo XIX. Verica no solo fue fundamental para la relación especial entre Gran Bretaña y Roma a principios del siglo I d. C., sino que, sin duda alguna, era mujer".

PUBLICIDAD

Una pista evidente que señala el doctor Russell es que el nombre "Verica" termina en "a", algo común en los nombres femeninos de la época, como Cartimandua de los Brigantes (en Yorkshire) y Boudica de los Iceni (en Norfolk). Las tres vivieron en el mismo período y, aunque Boudica es sin duda la más famosa, al liderar una revuelta contra los invasores romanos en el año 60 d. C., el doctor Russell argumenta que Verica fue, de hecho, una gobernante más poderosa e influyente de la época.

El doctor Russell señala: "La gente también asume que era un hombre debido al término "rex" en las monedas, pero "rex" es un título neutro en cuanto al género; Roma reconocía tanto a reyes como a reinas, siendo Cleopatra de Egipto la más famosa". Y añade: "El uso del título latino "rex" en las monedas demuestra que Verica gobernaba con la plena autorización del emperador".

PUBLICIDAD

La teoría se ve reforzada por las imágenes utilizadas por Verica en sus monedas, como explica el doctor Russell: "Mientras que otros líderes británicos de la Edad del Hierro que acuñaron monedas representan a guerreros claramente masculinos, Verica es representada como una figura esbelta, femenina y con el pecho descubierto, montada a caballo".

El doctor Russell agrega: "La historia de Claudio comprometiéndose con algo solo porque una mujer se lo ordenó encaja con el estereotipo de este emperador sumiso y dominado por su esposa. En efecto, Dio estaba diciendo que la campaña se emprendió únicamente por los susurros de una bárbara fatale. El papel de Verica fue mucho más crucial para la expedición británica. Su presencia a bordo garantizó el éxito del proyecto, ya que proporcionó información táctica y apoyo sobre el terreno".

PUBLICIDAD

La invasión fue el gran triunfo de Claudio, pues era la única oportunidad que tenía para demostrar que era un líder militar exitoso. Verica le brindó la excusa para el cambio de régimen y el emperador la aprovechó.

Verica fue una figura política clave en la Gran Bretaña de finales de la Edad del Hierro, aunque su historia ha sido en gran medida olvidada. "Debemos tomar las pruebas arqueológicas al pie de la letra", asegura Russell, "y recordar a Verica como una reina y una de las primeras y más importantes líderes femeninas británicas. Si no hubiera sido depuesta, huyendo a Claudio en busca de apoyo militar, Roma quizás nunca habría invadido Britania".

PUBLICIDAD

Esta investigación se suma a estudios previos de la Universidad de Boston (Estados Unidos) sobre el papel de la mujer en la Gran Bretaña de la Edad de Hierro. El año pasado, una investigación en la que participaron la doctora Russell y sus colegas de la Universidad de Boston halló evidencia de una sociedad matriarcal donde los maridos se mudaban a vivir con la comunidad de sus esposas.