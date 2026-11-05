Flávio Bolsonaro intervendrá en el foro conservador CPAC en Mar a Lago (Florida) tras su salida de Brasil

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La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) ha confirmado la participación del excandidato presidencial y senador brasileño Flávio Bolsonaro en la gala anual que el organismo celebrará este jueves en el club Mar a Lago, residencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el estado de Florida. La intervención supondrá la primera aparición pública presencial del dirigente derechista tras su salida de Brasil rumbo a territorio estadounidense.

A través de un mensaje difundido en redes, la organización conservadora ha anunciado que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro será uno de los ponentes principales durante la velada que acogerá el salón de actos Donald J. Trump del complejo de Palm Beach. Su intervención se enmarca en la estrategia del dirigente para internacionalizar su discurso tras abandonar Brasil el pasado 28 de octubre, tres días después de ser derrotado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales por el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

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La reaparición de Flávio Bolsonaro en suelo estadounidense se produce semanas después de que el senador defendiera su marcha argumentando que era objeto de una "persecución" por parte de las autoridades judiciales brasileñas. En sus primeras intervenciones en remoto, Bolsonaro arremetió contra el magistrado del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes --quien ordenó la cancelación de su pasaporte--, denunció la existencia de un supuesto fraude electoral sin aportar pruebas y anunció su intención de liderar una "oposición en el exilio" contra el Ejecutivo de Lula.

Pese a que el presidente Trump aclaró que por el momento no prevé mantener una reunión bilateral con el político brasileño, el líder estadounidense sí respaldó su permanencia en el país al señalar que era bienvenido a quedarse en Estados Unidos "todo el tiempo que desee".

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