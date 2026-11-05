Un nuevo servicio por satélite generará mapas en menos de dos horas para gestionar emergencias como la dana de Valencia

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Telespazio Ibérica, parte de Leonardo Space, ha sido seleccionada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Española (AEE) para liderar el desarrollo de RESEMS (Regional Satellite Emergency Management Service), un nuevo servicio por satélite de respuesta ultrarrápida diseñado para generar mapas en las dos horas siguientes a su activación y apoyar la gestión de emergencias en zonas de España afectadas por fenómenos hidrológicos extremos.

La iniciativa tiene como objetivo reforzar la disponibilidad de información geoespacial "fiable y oportuna" para los servicios de protección civil y las autoridades responsables de la gestión de emergencias, facilitando la evaluación de las zonas afectadas y la planificación de las actuaciones de respuesta durante fenómenos meteorológicos extremos, según ha informado la compañía.

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Los productos cartográficos ayudarán a delimitar las zonas inundadas, identificar infraestructuras potencialmente afectadas, evaluar la evolución del fenómeno y priorizar los lugares en los que deben concentrarse los recursos de emergencia.

El objetivo es proporcionar a los responsables de la toma de decisiones "información útil y práctica en un plazo reducido, favoreciendo una respuesta mejor informada y coordinada".

RESEMS integra imágenes ópticas y de radar procedentes de múltiples constelaciones de satélites, capacidades de descarga rápida de datos, previsiones meteorológicas y algoritmos automatizados de procesamiento basados en inteligencia artificial.

Al combinar estas tecnologías, el servicio estará diseñado para generar productos cartográficos adaptados a las necesidades específicas de cada emergencia, con un plazo de entrega previsto inferior a dos horas desde la activación del servicio.

Las imágenes de radar de apertura sintética (SAR) desempeñarán un papel importante en el sistema, ya que permiten observar la Tierra tanto de día como de noche y proporcionan información valiosa en condiciones de nubosidad, cuando las imágenes ópticas de satélite pueden tener limitaciones. Esta capacidad contribuirá a garantizar la disponibilidad de información pertinente en distintas condiciones meteorológicas y ambientales.

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El sistema también incorporará información meteorológica proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), combinando datos de observación de la Tierra con información y previsiones meteorológicas para apoyar la evaluación y el seguimiento de fenómenos extremos.

Al finalizar la fase de desarrollo, el servicio se validará en colaboración con el Institut Cartogràfic Valencià (ICV) y otras partes interesadas mediante un ejercicio de simulación de inundación.

La actividad evaluará el rendimiento del sistema, los productos cartográficos y los tiempos de respuesta en condiciones de emergencia simuladas. El proyecto tendrá una duración de 18 meses.

RESEMS se está desarrollando en el marco del Programa de Tecnología de Apoyo General (GSTP) de la Agencia Espacial Europea, concretamente dentro de la iniciativa sobre fenómenos climáticos (Climate Events Initiative, CEI), que respalda el desarrollo de tecnologías espaciales para la gestión de fenómenos climáticos extremos en el este de España.

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Aunque inicialmente se ha diseñado para esta zona geográfica, la arquitectura del servicio permitirá adaptarlo a otras regiones mediante la integración de conjuntos de datos meteorológicos, cartográficos y territoriales locales.