El Tesoro coloca 5.892 millones en deuda a medio y largo plazo y sube el interés a 15 años por encima del 4%

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El Tesoro Público español ha adjudicado este jueves 5.892,1 millones de euros en una subasta de obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por encima del 4% en la referencia a 15 años, según los resultados publicados por el Banco de España.

Los inversores han seguido mostrando un elevado interés por la compra de este tipo de deuda, dado que las solicitudes han alcanzado los 11.335 millones de euros.

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En concreto, ha adjudicado obligaciones del Estado con una vida residual de 4 años y 9 meses, con cupón del 3,10%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro con una vida residual de 7 años y 1 mes, con cupón del 0,70%; obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,40% y obligaciones del Estado a 15 años, con cupón del 3,50%.

En obligaciones del Estado con una vida residual de 4 años y 9 meses el Tesoro ha adjudicado 1.343,89 millones, por debajo de unas peticiones de 3.243,972 millones, con un interés marginal del 3,345%, por encima del 2,949% anterior.

De su lado, en obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro con una vida residual de 7 años y 1 mes, el Tesoro ha adjudicado 426,011 millones, por debajo de unas peticiones de 892,011 millones, con un interés marginal del 1,517%, superior al 1,085% pasado.

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BAJA LA RENTABILIDAD DEL BONO A 10 AÑOS

En obligaciones del Estado a 10 años, el Tesoro ha adjudicado 2.552,461 millones, por debajo de unas peticiones de 4.343,226 millones, con un interés marginal del 3,807%, frente al 4,181% anterior.

Y por último, en obligaciones del Estado a 15 años, el Tesoro ha adjudicado 1.569,782 millones, por debajo de unas peticiones de 2.855,813 millones, con un interés marginal del 4,101%, frente al 3,817% pasado.

El martes, el Tesoro colocó 6.423,5 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, en el rango medio-alto previsto, y lo hizo elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores. En concreto, el interés a 6 meses (2,845%) llegó al nivel más alto desde noviembre de 2024, y a 12 meses (3,068%), al más elevado desde julio de 2024.

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Tras estas emisiones, el Tesoro volverá a los mercados de deuda el día 10 de noviembre, con una subasta de letras a tres y nueve meses, a la que seguirá otra, la última del mes, el 19 de noviembre, de bonos y obligaciones del Estado.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

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De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

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