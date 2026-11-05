Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 05 nov (11.00 GMT)

Guardar

Madrid, 05 nov (EFE).-

Madrid.- Los jefes de Estado y Gobierno y cancilleres que participan en la XXX Cumbre Iberoamericana comienzan a llegar esta mañana a la Galería de las Colecciones Reales, donde se va a celebrar el plenario de este encuentro convocado en Madrid.

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)

Madrid.- Los líderes de los veintidós países de la comunidad iberoamericana han posado junto al rey Felipe y al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, antes del inicio del plenario de la Cumbre Iberoamericana de Madrid.

(foto)(vídeo)

Kiev.- Bomberos ucranianos trabajaron durante las primeras horas de este jueves para contener el incendio en un almacén provocado por el ataque de tropas rusas.

(foto)(vídeo)

París.- París afronta una nueva jornada de manifestaciones y huelga general contra la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de los servicios públicos, con sus comercios parapetados tras planchas de conglomerado, en una imagen que desluce los estilosos escaparates de la capital francesa.

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)

Banda Aceh (Indonesia).- Centros educativos de Banda Aceh han llevando a cabo este jueves simulacros de tsunami para conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis, con el objetivo de sensibilizar sobre la reducción de los riesgos que plantean estas olas gigantes y mejorar la preparación de la comunidad.

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)

Lima.- El Asador Extebarri, ubicado en el País Vasco (España), se coronó este miércoles como el mejor del mundo de 2026 al ocupar el primer lugar de la nueva lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, seguido por el tailandés Gaggan en segunda posición y el danés Alchimist, en tercer puesto.

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

PUBLICIDAD

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.