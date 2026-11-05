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Madrid, 5 nov (EFE).- Portugal doblará su aportación anual a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) como muestra del compromiso del país con la comunidad, que debe poner "a las personas en el centro" a nivel interno y ser "una voz de paz y diálogo" en la esfera internacional.

Así lo anunció el primer ministro portugués, Luís Montenegro, en su intervención en la plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid, en la que también habló el presidente de Portugal, António José Seguro.

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Ambos debutan en estas cumbres y Montenegro subrayó que los 22 países iberoamericanos representan más del 8,5 % del PIB global y casi el 9 % de la población mundial.

"Hay mucho que ganar con una mayor aproximación política y económica entre nuestros países", destacó Montenegro, que anticipó que Portugal doblará su contribución anual a la SEGIB, que organiza las cumbres regionales junto al país anfitrión.

España es el mayor contribuyente individual de la SEGIB, con aproximadamente el 60 % del presupuesto total; Portugal y Andorra aportan el 5 % restante del bloque europeo y los países de América Latina se reparten el otro 35 %.

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Según Montenegro, los acuerdos comerciales de la Unión Europea (UE) con Mercosur y con países como México y Chile "abren oportunidades que no se deben despreciar" para avanzar hacia un modelo "que no dependa de aliados externos".

Por su parte, Seguro subrayó "el espíritu de solidaridad en los momentos difíciles" de la comunidad iberoamericana, al poner como ejemplo el reciente apoyo a Venezuela y Colombia por los terremotos sufridos en ambos países.

El presidente portugués pidió "poner a las personas en el centro" e "impactos tangibles que puedan adaptarse a los retos de esta época", y que en la esfera internacional la comunidad iberoamericana hable "con una voz de paz y diálogo".

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También el bilingüismo "es esencial" para reforzar "la identidad iberoamericana", sostuvo Seguro al poner en valor el español y el portugués, lenguas habladas por más de 850 millones de personas en todo el mundo. EFE