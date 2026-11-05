Taiwán critica la "persecución política" en Hong Kong tras condena a activista Joshua Wong

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Taipéi, 5 nov (EFE).- El Gobierno de Taiwán expresó este jueves su "enérgica condena" por la sentencia a diez años de prisión contra el activista hongkonés Joshua Wong, al tiempo que criticó la "persecución política interminable" a la que se ven sometidos los partidarios de la democracia en la excolonia británica.

En un comunicado difundido tras el anuncio del fallo, el Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán -el organismo encargado de las relaciones con China- denunció que el Partido Comunista chino (PCCh) y el Ejecutivo de Hong Kong "continúan usando herramientas autoritarias" para "fabricar cargos" contra los activistas prodemocracia.

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En opinión de la entidad, estos instrumentos, entre ellos la Ley de Seguridad Nacional de 2020, buscan "reprimir" el "derecho legítimo" de la población hongkonesa a aspirar a la libertad, la democracia y los derechos humanos, lo que termina por "dañar la imagen internacional y los cimientos del Estado de derecho" de la ciudad.

"El PCCh y el Gobierno de Hong Kong deben poner fin a la represión y la persecución judicial contra los activistas prodemocracia y acabar con los procesos políticos abusivos en nombre de la 'seguridad nacional'", indicó el MAC.

"También deben liberar de inmediato a las personas inocentes detenidas y garantizar los derechos humanos básicos y la libertad de expresión que corresponden a los hongkoneses", sentenció.

Esta reacción llega después de que el Tribunal Superior de Hong Kong condenara este jueves a Wong por haber pedido a países extranjeros que impusieran sanciones y otras medidas contra la región semiautónoma o China en 2020, después de las multitudinarias protestas antigubernamentales que sacudieron la ciudad en 2019.

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Con la nueva condena, el activista permanecerá en principio entre rejas hasta finales de 2036, ya que habría completado en enero una condena previa de cuatro años y ocho meses de cárcel por conspiración para subvertir el poder estatal en el conocido caso de los '47 de Hong Kong', relacionado con las primarias no oficiales organizadas por la oposición en julio de 2020.

Las autoridades defienden que la legislación devolvió la estabilidad a Hong Kong tras las protestas de 2019, mientras organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros han criticado su impacto sobre las libertades políticas y civiles. EFE