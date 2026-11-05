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ROYAL CARIBBEAN ANUNCIA SU TEMPORADA DE VERANO 2028 EN EL CARIBE CON CUATRO BARCOS DE LA CLASE ICON Y VACACIONES AMPLIFICADAS

PR Newswire

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MIAMI, 5 de noviembre de 2026

Los vacacionistas podrán explorar islas tropicales del Caribe y playas soleadas de México en 11 barcos, incluyendo las mejores vacaciones familiares en Hero of the Seas y Symphony of the Seas, que estrenará nuevas experiencias en 2028

MIAMI, 5 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Royal Caribbean ha presentado su selección más audaz de vacaciones en el Caribe y México, ofreciendo a los aventureros nuevas formas de explorar la región desde Florida, Texas, Puerto Rico y el noreste de Estados Unidos. Desde abril de 2028 hasta octubre de 2028, los aventureros podrán explorar playas de arena blanca, aguas turquesas y paisajes exuberantes de destinos tropicales en 11 barcos revolucionarios, incluyendo cuatro barcos de la clase Icon desde Florida y Texas y Symphony of the Seas desde Miami, que debutará con nuevas experiencias amplificadas en 2028. Las nuevas vacaciones de verano 2028 ya están abiertas para reservas en el sitio web de Royal Caribbean para los miembros del programa de lealtad Crown & Anchor Society, antes de su apertura oficial esta tarde.

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Las aventuras de 2028 llevarán a los vacacionistas a destinos bañados por el sol en el Caribe y México, incluyendo Nassau, Las Bahamas; Cozumel, México; Grand Turk, Islas Turcas y Caicos; St. Croix, Islas Vírgenes de EE. UU.; Samaná, República Dominicana, y más. La oferta también incluye los destinos emblemáticos de Royal Caribbean, liderados por el galardonado Perfect Day CocoCay, donde los aventureros pueden emocionarse en los 14 toboganes acuáticos de Thrill Waterpark, relajarse en Hideaway Beach, solo para adultos, o disfrutar del exclusivo Coco Beach Club. En Nassau, los vacacionistas pueden comprar un pase de un día para Royal Beach Club Paradise Island y disfrutar del mejor día de playa con piscinas, playas, bares en piscina, gastronomía local y mucho más.

Lo más destacado del verano de 2028 en el Caribe

Vacaciones desde Florida· Hero of the Seas – Desde MiamiA partir de abril de 2028, el nuevo barco de la clase Icon viajará a destinos del Caribe Oriental y Occidental en vacaciones de siete noches, incluyendo Perfect Day CocoCay de Royal Caribbean en Las Bahamas. Los vacacionistas en Hero podrán explorar Philipsburg, St. Maarten, en catamarán, disfrutar de las vistas desde el teleférico en Charlotte Amalie, St. Thomas, o participar en clases de cocina tradicional en Cozumel. De vuelta al barco, los vacacionistas pueden crear recuerdos en nueve piscinas – incluyendo la nuevapiscina Coconut Cove y el bar en la piscina The Hideaway – más de 40 formas de comer y beber, nuevas clases de cocina, alojamientos familiares como el Ultimate Family Treehouse de tres pisos y mucho más.

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· Symphony of the Seas – Desde MiamiDebutando en 2028 con una nueva y amplificada oferta de experiencias que se revelará más adelante, Symphony llevará a los vacacionistas a destinos pintorescos por todo el Caribe en escapadas de seis y ocho noches. Los viajeros podrán explorar el histórico puente Queen Emma en Willemstad, Curazao, ir en balsa por el río Martha Brae y escalar las cataratas en Dunn's River Falls en Falmouth, Jamaica. Además, Symphony ofrece días y noches llenas de energía con el tobogán seco Ultimate Abyss de 10 plantas, espectáculos en el AquaTheater y más de 20 opciones de comer con comida internacional.

· Legend of the Seas – Desde Fort LauderdaleEn vacaciones de seis y ocho noches, Legend visitará Perfect Day CocoCay y otros destinos tropicales a partir de abril de 2028. Con visitas a Cabo Rojo, República Dominicana, y Oranjestad, Aruba, los vacacionistas que buscan relajarse pueden tomar el sol en las playas de arena blanca y nadar en aguas cristalinas mientras que los aventureros se embarcan en viajes en ATV por terrenos selváticos o hacen esnórquel cerca de barcos de carga abandonados. En Legend, las familias tienen un récord de 28 opciones para comer, incluyendo el inmersivo Royal Railway – Legend Station recorriendo las Rutas de la Seda, entretenimiento audaz encabezado por "Charlie and the Chocolate Factory" de Roald Dahl y más.

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· Star of the Seas – Desde Puerto Cañaveral (Orlando)Star llevará a los vacacionistas a Perfect Day CocoCay; Samaná; San Juan, Puerto Rico; y otros destinos tropicales en vacaciones de siete noches por el Caribe Occidental y Oriental. Los viajeros podrán explorar frondosos bosques de manglares, visitar maravillas naturales como la cascada El Limón, explorar monumentos históricos en Charlotte Amalie y descubrir la gastronomía local de Cozumel.

· Harmony of the Seas – Desde Puerto Cañaveral (Orlando)El recientemente ampliado Harmony visitará Perfect Day CocoCay y destinos por todo el Caribe en vacaciones de siete noches que combinan relajación y aventura. En Nassau, los vacacionistas podrán disfrutar del Royal Beach Club Paradise Island de Royal Caribbean para el mejor día de playa con bares en la piscina, piscinas y playas, y comida bahameña. En la cubierta, los huéspedes pueden relajarse en la terraza de la piscina de inspiración caribeña, saborear bebidas tropicales en The Lime & Coconut o comer en más de 20 lugares.

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· Brilliance of the Seas – Desde TampaBrilliance explorará destinos del Caribe Occidental conocidos por sus playas prístinas y fauna acuática con escapadas de seis y sietenoches a partir de abril de 2028. Los aventureros podrán hacer esnórquel en el Arrecife Mesoamericano, el segundo sistema de arrecifes de coral más grande del mundo, en la Ciudad de Belice o nadar con rayas en la famosa Stingray City de Gran Caimán.

Vacaciones desde Texas· Icon of the Seas – Desde GalvestonLas mejores vacaciones familiares del mundo llegan a Texas con vacaciones de seis y ocho noches en el Caribe Occidental, con visitas a Cozumel; Roatán, Honduras, y otros destinos tropicales. Los aventureros en Icon pueden visitar sitios arqueológicos mayas, hacer esnórquel con rayas o deslizarse en tirolesa entre los doseles de la selva. En el mar, los vacacionistas pueden disfrutar de bebidas especiales de Swim & Tonic, el primer bar de la marca dentro de la piscina, así como de más de 40 formas de comer y beber.

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Vacaciones desde Puerto Rico· Enchantment of the Seas – Desde San JuanCon escapadas de siete noches, Enchantment visitará islas imprescindibles del Caribe Sur, incluyendo Tortola, Islas Vírgenes Británicas; St. John's, Antigua; Basseterre, St. Kitts y Nevis; Castries, Santa Lucía; Roseau, Dominica; y Bridgetown, Barbados. Entre destinos, Enchantment ofrece una variedad de emociones y formas de relajarse, además de lugares de comer favoritos como cortes premium en Chops Grille y cocinas de todo el mundo en el Windjammer.

Vacaciones desde el Noreste de Estados Unidos· Vision of the Seas – Desde BaltimoreCon vacaciones de cinco a nueve noches, Vision llevará a los vacacionistas a las famosas arenas rosadas de la playa de Horseshoe Bay en Bermuda y a lagos subterráneos en las Cuevas de Cristal, así como a Fort De France, Martinica; St. Johns, Antigua; y otros destinos en el Caribe Sur. Vision cuenta con más de dos acres de vidrio y ofrece vistas panorámicas del océano mientras los turistas se relajan y recargan energías entre destinos.

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· Independence of the Seas – Desde Cape LibertyEn la primavera de 2028, Independence ofrecerá vacaciones de cuatro a nueve noches a destinos de Canadá, Nueva Inglaterra, Bermuda y el Caribe Oriental. Los vacacionistas podrán recoger vidrio de mar, darse un chapuzón en Jobson's Cove o pasear por la costa de azul de Elbow Beach en Bermuda, y nadar con delfines en Puerto Plata, República Dominicana.

· Oasis of the Seas – Desde Cape LibertyOasis ofrecerá vacaciones de siete noches al Caribe, perfectas para crear recuerdos en familia y celebraciones épicas. Mientras están en Perfect Day CocoCay de Royal Caribbean, los viajeros pueden visitar The Hideaway, un paraíso absoluto en la playa solo para adultos, o descargar la adrenalina en los 14 toboganes acuáticos de Thrill Waterpark. En Nassau, los aventureros pueden dirigirse al Royal Beach Club Paradise Island para disfrutar del mejor día de playa. Oasis también cuenta con siete vecindarios distintos para explorar, cada uno con una mezcla de emociones, formas de relajarse, gastronomía y entretenimiento.

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Los vacacionistas pueden reservar las nuevas aventuras en la página web de Royal Caribbean.

Acerca de Royal Caribbean

Royal Caribbean, parte de Royal Caribbean Group (NYSE: RCL), ha ofrecido vacaciones memorables durante más de 50 años. Los barcos innovadores y los destinos exclusivos de la línea de cruceros revolucionan las vacaciones con innovaciones y una combinación integral de experiencias, desde actividades llenas de adrenalina y formas de relajarse hasta gastronomía y entretenimiento, para todo tipo de familias y vacacionistas. Votada como "Mejor Línea de Cruceros en General" durante 23 años consecutivos en los Travel Weekly Readers Choice Awards, Royal Caribbean crea recuerdos con aventureros en más de 300 destinos en 80 países de los siete continentes, incluyendo Perfect Day CocoCay en Las Bahamas y Royal Beach Clubs en Paradise Island y Santorini, además de Royal Beach Club Lelepa que llegará pronto.

Los medios pueden mantenerse actualizados siguiendo a @RoyalCaribPR en X y visitando www.RoyalCaribbeanPressCenter.com. Para más información o para reservar, los viajeros pueden visitar www.RoyalCaribbean.com, llamar al (800) ROYAL-CARIBBEAN o contactar con su asesor de viajes.

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FUENTE Royal Caribbean International