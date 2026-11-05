Nebraska elige por primera vez a una latina para el Congreso, la demócrata Denise Powell

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Miami, 5 nov (EFE).- La demócrata Denise Powell, hija de inmigrantes de Cuba y Chile, y graduada de la Universidad de Miami, se convirtió en la primera latina elegida para la Cámara de Representantes por Nebraska, al ganar el escaño del distrito 2, en el área de Omaha.

Ningún hispano había representado antes a Nebraska en el Congreso, según la Oficina del Historiador de la Cámara de Representantes.

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Powell es además la primera mujer demócrata elegida por Nebraska para la Cámara, de acuerdo con el Centro para las Mujeres Estadounidenses y la Política (CAWP, en inglés) de la Universidad Rutgers (Nueva Jersey).

Obtuvo el 56,4 % de los votos, frente al 41 % del republicano Brinker Harding, concejal de Omaha, según los resultados provisionales de la Secretaría de Estado de Nebraska con todos los precintos escrutados.

Su victoria arrebató a los republicanos el escaño que el congresista Don Bacon dejó libre tras una década en el cargo, en unas elecciones en las que los demócratas recuperaron el control de la Cámara, según las proyecciones de los medios.

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Powell, hija del chileno Joaquín Blaya, quien dirigió la cadena Telemundo, trabajó en comunicación y mercadeo en Miami, Nueva York y Los Ángeles antes de mudarse a Omaha en 2009.

Durante la campaña prometió bajar el costo de vida, proteger el derecho al aborto y pedir cuentas a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). EFE

(foto)