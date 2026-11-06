Las cotizadas chinas, camino del récord de recompra de acciones ante las caídas bursátiles

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Shanghái (China), 6 nov (EFE).- Las cotizadas chinas ya marcan el segundo volumen de recompras de acciones más alto de la historia pese a que aún quedan cerca de dos meses para que finalice el ejercicio, lo que da muestras del mensaje de confianza que quieren enviar a los inversores ante la tendencia bajista en las bolsas del país.

Según datos de la plataforma ChinaDataPay citados hoy por el diario económico Securities Times, el importe de las recompras ya ejecutadas este año supera los 150.000 millones de yuanes (22.475 millones de dólares, 20.049 millones de euros), correspondientes principalmente a los sectores de alta tecnología y bienes de consumo.

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La serie histórica recopilada por ese rotativo estatal indica que el único registro que supera el mencionado volumen, datado a 5 de noviembre, es el de 2024, con cerca de 166.000 millones de yuanes (24.854 millones de dólares, 22.172 millones de euros).

La compañía que más ha apostado por este tipo de operaciones es el productor de electrodomésticos Midea, con el equivalente a cerca de 2.000 millones de dólares, seguida de otras destacadas tecnológicas como el mayor fabricante de baterías para eléctricos del mundo, CATL, o la firma de transceptores ópticos Zhongji Innolight, que protagonizó la mayor salida de 2026 en la Bolsa de Hong Kong.

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Las recompras de acciones son un método habitual de las empresas ante etapas de correcciones en los mercados, destinando parte de su liquidez a sostener su cotización bursátil para tratar de mantener la confianza de los inversores.

No obstante, en algunas ocasiones las compañías no logran detener la sangría: un ejemplo es precisamente Zhongji Innolight, que, según la información, ha invertido casi 750 millones de dólares en recompras este año a un precio medio de 132 dólares por acción, pero sus títulos cotizaban hoy en unos 68 dólares.

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Cabe esperar que 2026 supere fácilmente a 2024 como año con más recompras en los mercados de la China continental: tras el peor octubre en una década para el índice que mide la evolución de los trescientos principales valores de las bolsas de Shanghái y Shenzhen, el CSI 300, más de 130 compañías han anunciado planes al respecto con un valor combinado superior a los 4.000 millones de dólares.

Entre ellas, el fabricante de chips de memoria CXMT, que en julio llevó a cabo la segunda mayor salida a bolsa de la historia de la China continental por unos 9.800 millones de dólares, elevará su presupuesto hasta unos 750 millones.

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La prensa oficial destacó recientemente que otras tecnológicas como Cambricon o AMEC también han emitido comunicados para ratificar su confianza en las perspectivas del sector, apostando no solo por recompras sino también por una mayor inversión en investigación y desarrollo (I+D).

Uno de los principales factores que han lastrado las bolsas chinas en las últimas semanas es el temor de los inversores sobre los retornos del gasto en inteligencia artificial (IA), sector que había impulsado con fuerza los mercados en los meses anteriores y en el que se habían dado espectaculares salidas a bolsa con debuts a triple dígito.

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El CSI 300 acumula una bajada del 14 % este año mientras que el S&P 500 estadounidense ha subido un 7,2 %, y en octubre descendió un 8,5 %, su peor registro mensual en más de diez años.

Ante la coyuntura, las autoridades han anunciado diversas medidas de apoyo, aunque los expertos descartan un vuelco positivo a menos que se atajen cuestiones estructurales como la capacidad de las empresas para generar beneficios. EFE