Muere un palestino en un ataque de Israel contra Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego

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Al menos un palestino ha muerto a causa de un ataque ejecutado este jueves por el Ejército de Israel contra el centro de la Franja de Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que el ataque ha alcanzado una zona situada al oeste de la localidad de Al Zauaida, tras lo que el diario 'Filastin' ha identificado a la víctima como Abdulualid Matar, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado al respecto.

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Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado en más de 1.600 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que más de 74.600 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.