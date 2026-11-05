Los III Premios 'Almería para Todos' conmemoran los 20 años de la Asociación de Colombianos

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La tercera edición de los Premios 'Almería para Todos' ha reconocido este jueves a la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Almería y la Delegación Territorial de Empleo de la Junta de Andalucía por su compromiso institucional y con las políticas públicas vinculadas a la integración, con motivo del XX aniversario de la Asociación de Colombianos 'Almería para Todos'.

La cita, celebrada en la capilla del Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec), ha reunido a representantes del tejido institucional, social, cultural y económico de la provincia.

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La gala, conducida por la presidenta y fundadora de la asociación, Yaddy González González, ha comenzado con una interpretación al violín de Danny, de la Asociación Cultural de Rumanos Almerienses, seguida de la proyección de un audiovisual sobre las dos décadas de trayectoria de la entidad, acompañado de una composición musical creada por su presidenta. El encuentro también ha contado con un saludo en vídeo del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El presidente de la Diputación Provincial, José Antonio García Alcaina, ha calificado de "honor" celebrar esta conmemoración en el Murec, al que se ha referido como "un templo del arte que, al igual que esta asociación, sabe tender puentes donde otros ven fronteras".

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García Alcaina ha puesto en valor la expresión "latino almerienses", acuñada por el colectivo, y ha señalado que implica que sus integrantes son "tan almerienses como los que han nacido en Torrecárdenas o han crecido en cualquiera de nuestros 103 municipios", con el valor añadido de haber elegido la provincia para desarrollar su futuro y formar sus familias.

Del mismo modo, ha elogiado la dedicación de Yaddy González, a quien ha definido como "la mejor embajadora de los latinoalmerienses y un referente incansable de innovación social", y ha defendido que "la verdadera integración no consiste en dejar de ser quienes sois, sino en sumar vuestra riqueza cultural a la nuestra".

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Tras recoger el reconocimiento concedido a la institución provincial, ha reafirmado el compromiso de la Diputación de continuar como "un aliado firme y compañero de viaje para construir una Almería más próspera e inclusiva".

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha recordado que la ciudad cuenta con vecinos de 134 nacionalidades y ha defendido que "la diversidad no es un problema, sino una ventaja que debemos atender juntos".

Vázquez ha resaltado la contribución de la población migrante a sectores esenciales como la agricultura, los servicios, la hostelería y los cuidados, así como su aportación a los barrios, el comercio y la vida cultural de la ciudad.

"Integrarse significa poder participar y sentirse escuchado, por eso desde el Ayuntamiento vamos a seguir construyendo una Almería abierta y cohesionada que nos permita aprender y avanzar juntos", ha añadido.

El delegado territorial de Sanidad y Consumo de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha destacado la contribución de la asociación a la convivencia y la cohesión social durante sus 20 años de trayectoria.

El delegado ha felicitado a González y a todas las personas que han formado parte de la entidad. Así, ha puesto en valor la labor del tejido asociativo como motor de integración y participación ciudadana y ha defendido que las instituciones deben continuar con el respaldo a iniciativas que fomenten la igualdad de oportunidades, el respeto y la participación.

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La presidenta de la Asociación de Colombianos 'Almería para Todos' ha expresado su emoción por el vigésimo aniversario y ha recordado "un camino de encuentro y aprendizaje mutuo" que comenzó con la intención de construir "un hogar compartido".

"Hoy nos sentimos profundamente orgullosos de sentirnos y reconocernos como 'latino almerienses', personas que elegimos esta tierra para labrar nuestro futuro y formar nuestras familias, y que cada día sumamos nuestras raíces y esfuerzo al crecimiento y bienestar de Almería", ha señalado.

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González también ha resaltado la importancia de la colaboración institucional, empresarial y social para avanzar en la integración. "La verdadera inclusión no se logra en solitario; requiere el compromiso firme y la complicidad constante de nuestras instituciones, del tejido productivo y de la sociedad civil", ha expresado.

RECONOCIMIENTOS A INSTITUCIONES Y ENTIDADES SOCIALES

La entrega de los premios se ha dividido en dos bloques. En el primero, dedicado a las instituciones, la sociedad y la economía, han sido reconocidas en la categoría de Compromiso Institucional y Políticas Públicas la Diputación Provincial, cuyo galardón ha recogido el vicepresidente primero y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar.

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En esta misma categoría han sido premiados el Ayuntamiento de Almería, representado por el concejal de Integración Social y Participación, Óscar Bleda, y la Delegación Territorial de Empleo de la Junta de Andalucía, con su delegado territorial, Amós García Hueso.

En la categoría de Inclusión Social y Solidaridad Ciudadana, el reconocimiento ha recaído en el Centro Penitenciario de Almería 'El Acebuche', cuyo director, Nahum Álvarez, ha recogido la distinción.

La Cámara de Comercio de Almería, representada por su presidente, Jerónimo Parra Castaño, ha recibido el premio de Desarrollo Económico y Emprendimiento Diverso, mientras que la Federación Gitana de Andalucía y Almería, representada por Josefa 'Pepa' Torres, ha sido distinguida en la categoría de Tejido Asociativo y Cooperación Intercultural.

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Por su parte, la Fundación Almería Tierra Abierta ha obtenido el reconocimiento de Alianzas Sociales y Cohesión Comunitaria, recogido por su presidente, Andrés García Lorca.

DISTINCIONES EN EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN, CULTURA Y VALORES

En la categoría de Excelencia Educativa, Formación y Talleres ha sido reconocida Innova Humana, cuyo galardón ha recogido su gerente, Óscar Palomino.

En Comunicación Visible y Compromiso Social, los premios han distinguido a Interalmería TV, representada por su consejera delegada, Amalia Martín; Diario de Almería, con su director, Iván Gómez; y Cadena SER Almería, cuyo reconocimiento ha recogido su director, Alfredo Casas.

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La familia García Ramírez ha recibido la Mención de Honor al Voluntariado Familiar, mientras que José León Barandica ha sido reconocido en la categoría de Compromiso Asociativo y Trayectoria Solidaria.

La Hermandad Humanitaria por la Defensa y Seguridad (HHDS), representada por Jesús Vicente Alcaraz, ha recibido el premio de Labor Social, Valores Humanitarios y Seguridad.

El Grupo Janguxa Danza ha sido reconocido en la categoría de Identidad y Diversidad Artística, mientras que José Villegas ha recibido la distinción de Creación e Identidad Visual.

La gala también ha contado con actuaciones artísticas del Grupo Legacy y una muestra de folclore tradicional a cargo del Grupo Janguxa Danza. El encuentro ha concluido con una fotografía de familia de las autoridades, la directiva de la asociación y las personas y entidades premiadas.