Líder demócrata en Senado avisa: "Si Trump veta leyes, habrá debacle republicana en 2028"

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Washington, 5 nov (EFE).- El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró este jueves que si el presidente de EE.UU., Donald Trump, se dedica a vetar leyes que salgan del próximo Congreso, tal y como ya ha adelantado que hará, la catástrofe electoral para los republicanos crecerá en 2028.

"Si Donald Trump pasa el próximo año vetando leyes de sentido común —destinadas a reducir costos y acabar con la corrupción—, entonces lo que ocurrió en esta jornada electoral —esa catástrofe absoluta para los republicanos— parecerá un buen día en comparación con lo que les espera en las elecciones de 2028", aseguró el demócrata en un acto organizado por el 'Center for American Progress Action Fund' en Washington.

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Trump ya anunció la misma noche electoral, tras conocerse la victoria demócrata, que vetaría "todo".

Schumer advirtió a los republicanos del coste que tendría para ellos frenar las leyes demócratas que para "reducir los costos para las familias estadounidenses, erradicar la corrupción en Washington y poner fin al caos en nuestras calles y en el extranjero".

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El líder demócrata en el Senado dedicó parte de su intervención a celebrar los resultados de las elecciones de medio mandato, ya que recordó que ganaron "en lugares donde, hace apenas dos años, un demócrata ni siquiera lograba conseguir una reunión, mucho menos ganar una elección a nivel estatal. Y una victoria de esta magnitud no ocurre por casualidad".

Sin embargo, lejos de quedarse en la mera euforia, avisó a los demócratas de que "una elección es solo una instantánea de un momento determinado. Seremos juzgados por lo que hagamos a continuación".

"Este Congreso es solo el primer paso de la mayoría; por eso, quiero dejarles una reflexión: construir una mayoría sólida y duradera no es algo que se logre en una sola noche electoral!, aseguró y apuntó a tres ejes en la hoja de ruta demócrata, que serían "reducir los costos, hacer que el Gobierno trabaje para los ciudadanos y erradicar la corrupción".

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Schumer tampoco dejó de lado el objetivo político de los demócratas y declaró que "con la mirada puesta en 2028 y más allá, debemos empezar a trabajar desde ya, en 2027, para consolidar nuestra posición en los estados clave, fortalecer la infraestructura de nuestro partido en esas zonas y seguir expandiendo nuestra presencia hacia nuevos territorios". EFE