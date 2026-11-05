La UE destinará 162 millones de euros a la promoción de productos agroalimentarios en 2027

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Bruselas, 5 nov (EFE).- La Comisión Europea destinará 162 millones de euros en 2027 a la promoción de productos agroalimentarios, en particular a propuestas que ayuden a abrir nuevos mercados, que beneficien a pequeños productores o que permitan acceder a agricultores o ganaderos que otros años no han podido hacerlo, anunció este jueves el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen.

Así lo explicó Hansen durante su intervención ante los eurodiputados de la Comisión de Agricultura de la Eurocámara.

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Hansen precisó que, tras una carta que rectificó el proyecto de presupuesto 2027, la Comisión movilizó 50 millones de euros adicionales para la promoción, lo que permitirá asignar a esa partida 162 millones de euros en el programa de trabajo anual 2027.

De esa suma, detalló, 92 millones de euros se destinarán a programas simples, 60 millones a programas múltiples y 10 millones de euros a iniciativas propias para ayudar a diversificar los mercados de exportación.

"En un contexto de múltiples prioridades urgentes, esto envía una señal clara: la Comisión sigue considerando la promoción agroalimentaria de la Unión como una prioridad importante", dijo.

El comisario luxemburgués añadió que esos 162 millones "están, en líneas generales, en consonancia con los de 2026", cuando el presupuesto asciende a 205 millones de euros ya que, precisó, hay 35 millones de euros que se destinarán a una campaña alimentaria sobre la calidad de los alimentos que se desplegará a principios del próximo año.

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"Con el presupuesto de 2027 reafirmamos nuestra determinación de apoyar la competitividad del sector y promover los altos estándares, la calidad y la sostenibilidad de los productos agroalimentarios de la UE", indicó Hansen.

El programa de trabajo anual 2027, añadió, contiene tres cambios en relación con la promoción, empezando porque hará mayor hincapié en la seguridad económica, la resiliencia y la reducción de las dependencias.

De esa manera, indicó, las propuestas "deberán mostrar un análisis de mercado sólido, que incluya la evaluación de las dependencias del mercado y las oportunidades para diversificarse hacia nuevos mercados".

Otra novedad será que se reservará un presupuesto para programas más pequeños mediante la introducción de convocatorias dirigidas a iniciativas simples con una asignación presupuestaria protegida.

Sera útil en particular, dijo, para el sector ecológico y las asociaciones de productores más pequeñas y ayudará a diversificar los solicitantes entre los Estados miembros.

Por último, Bruselas quiere abordar "el persistente desequilibrio geográfico en la participación entre los Estados miembros" y para ello introducirá apoyo para los solicitantes que nunca hayan participado o que no hayan tenido éxito durante los últimos años.

"Queremos garantizar que todos los Estados miembros puedan beneficiarse por igual, independientemente de su capacidad administrativa, experiencia o acceso a redes. Esto también nos ayudará a llegar a más beneficiarios y a fortalecer la competitividad del sector agroalimentario de la UE", añadió. EFE

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