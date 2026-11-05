La mayor teleoperadora de Japón sufre fallos en su servicio tras reportar una intrusión

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Tokio, 5 nov (EFE).- La mayor teleoperadora de Japón, NTT Docomo, reportó este jueves caídas en su red de telefonía móvil, tras verse obligada a suspender su tienda en línea y su portal para clientes al reportar una intrusión ilegal en sus servidores, en medio de la preocupación del Gobierno por los numerosos ciberataques.

"Estamos experimentando dificultades con nuestros servicios de telefonía móvil", afirmó NTT Docomo en un comunicado, unos fallos en su red que se han registrado por todo el territorio del archipiélago.

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La investigación en curso, añadió, no ha revelado por el momento pruebas de acceso no autorizado o ciberataques. Sin embargo, la disrupción en sus servicios de telecomunicaciones tuvo lugar horas después de que NTT Docomo se viera obligada a suspender los servicios de su tienda en línea y de su portal para clientes (My docomo) por una intrusión.

"Hemos determinado que existe una alta probabilidad de que nuestros servidores hayan sido accedidos ilegalmente desde una fuente externa. Por lo tanto, hemos suspendido los servicios para determinar la causa", indicó en un comunicado.

El posible ciberataque se produjo un día después de que el presidente del grupo matriz NTT, Akira Shimada, reportara en una rueda de prensa de resultados que la detección de ciberataques en el último mes contra el grupo se ha multiplicado por siete interanualmente, según la agencia de noticias japonesa Kyodo.

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Además, el principal portavoz del Gobierno de Japón, Minoru Kihara, explicó en una rueda de prensa esta mañana que la situación en Japón con los sucesivos ciberataques contra empresas y entidades niponas es "sumamente grave" ya que amenaza la vida segura y tranquila de los ciudadanos.

Asimismo Kihara afirmó que el Ejecutivo del país asiático trabaja para terminar un paquete de medidas de emergencia de ciberseguridad esta semana.

En las últimas semanas se ha registrado en Japón una oleada de ciberataques masivos que han expuesto los datos de millones de personas, afectando a todo tipo de empresas y entes públicos.

El listado de firmas japonesas afectadas no hace más que crecer cada día que pasa: desde el transporte, la restauración y el comercio, hasta los servicios de prevención de desastres naturales, que se han visto obligados a suspender temporalmente el sistema de alertas de emergencias en varios municipios. EFE

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