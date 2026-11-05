Irán ironiza con mensaje de Vance sobre el impacto de la guerra en 'midterms': "¿Por qué no decir esto a tu jefe?"

25/10/2026 October 25, 2026, Tehran, Iran: Mohammad Bagher Ghalibaf sits at the speaker's desk holding papers with Iranian flags behind him at the Islamic Consultative Assembly in Tehran, Iran, on October 25, 2026. Parliamentary reports said more than two-thirds of lawmakers joined the October 25 open sitting of the Islamic Consultative Assembly, attending either in person or remotely. POLITICA Icana / Zuma Press / Europa Press

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El presidente del Parlamento y jefe negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha ironizado este jueves con la valoración del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, atribuyendo a la guerra con Teherán la debacle del Partido Republicano en las elecciones de medio mandato y le ha reclamado que traslade estos análisis al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

"La postura de un apostador que está perdiendo y no puede abandonar la mesa", ha dicho Qalibaf en respuesta a un largo mensaje de Vance para argumentar su postura. "Tu jefe está preparando la siguiente fase de la guerra mientras Estados Unidos se tambalea al borde del abismo de 'Israel primero'", ha respondido al vicepresidente estadounidense.

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Así, ha reclamado a Vance que "se deje de conferencias". "¿Por qué no decir esto a tu jefe?", ha cuestionado el jefe negociador iraní en un mensaje en redes sociales, después de que el 'número dos' de Trump cuestionara si la derrota en las 'midterms' era "un precio que valía la pena pagar" por el conflicto, desatado por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"La verdadera razón por la que hemos perdido es obvia para casi todo el mundo", dijo Vance. "La razón por la que hemos perdido es la guerra. El propio presidente (Donald Trump) lo dijo anoche. Si quieres argumentar que (...) perder el Senado durante los próximos seis años ha merecido la pena, adelante. Argumenta que ha sido un precio que valía la pena pagar", lamentó.

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Las 'midterms' han supuesto un varapalo para el Partido Republicano, después de que los demócratas hayan hecho válidos los escenarios más optimistas para ganar el control de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos y lograr triunfos históricos en la carrera a gobernadores en estados como Texas, Ohio o Georgia.