GPT-6 Cyber mejora la seguridad comprendiendo cómo se explotan las vulnerabilidade

05/11/2026 RECURSO DE GPT-6 CYBER POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA OPENAI

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OpenAI ha presentado su nuevo modelo de seguridad, GPT-6 Cyber, que profundiza en la comprensión de la explotación las vulnerabilidades para mejor la seguridad de los sistemas.

GPT-6 Cyber es el nuevo modelo que la firma tecnológica ha puesto a disposición de los miembros del programa DayBreak, enfocado a la ciberseguridad de los sistemas.

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Con él, OpenAI avanza sobre lo construido en GPT-5.6 Cyber, con mejoras en el proceso de identificación de vulnerabilidades que le permiten comprender mejor la forma en que los actores maliciosos podrían aprovecharlas, además de crear parches que las corrijan.

Según la compañía, supone "un gran avance para la investigación de seguridad" ya que es "más eficaz para detectar y corregir vulnerabilidades, y mucho más fiable para mantenerse dentro de los límites establecidos por los investigadores".

Las pruebas internas con el nuevo modelo permitieron a los investigadores de OpenAI identificar 81 vulnerabilidades desconocidas en el navegador Firefox y desarrollar 948 exploits de escalda de privilegios en el kernel de Linux (de las cuales, 588 eran vulnerabilidades desconocidas).

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La firma de inteligencia artificial notificó los hallazgos a Mozilla y Linux, con propuestas de parches para que pudieran corregirlas rápidamente.

Según OpenAI, GPT-6 Cyber muestra una mejor alineación que su predecesor, según una prueba independiente en la que el modelo evitó explotar servicios fuera del alcance autorizado en el 99,93% de los casos (frente al 94,49% de GPT-5.6 Cyber).

También ha obtenido una mejor puntuación en la prueba ExploitGym, en la que GPT-6 Cyber ha conseguido un 48,5%.en la explotación de una vulnerabilidad concreta, frente al 32,1% de GPT-5.6 Cyber.

Precisamente por sus capas mejoradas, GPT-6 Cyber **cuenta con "medidas de seguridad más robustas para detectar y frustrar el uso indebido y mantener las acciones del modelo dentro de la intención y autorización del usuario".

Incluye, además, protección frente al robo de credenciales y un entorno aislado de ejecución, así como protecciones contra la actividad de alto riesgo. A ellos se suman distintos monitores que analizan un uso indebido, la desalineación e intentos de crear exploits para las vulnerabilidades de PHP.

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