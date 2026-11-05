El restaurante español Etxebarri de Bittor Arginzoniz, elegido el mejor restaurante del mundo

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El Asador Etxebarri del chef vasco Bittor Arginzoniz, ubicado en Atxondo, ha sido elegido 'The World's Best Restaurant 2026' en la gala que se ha celebrado en Lima (Perú), convirtiéndose así en el cuarto restaurante español en hacerse con este prestigioso galardón.

En concreto, el restaurante ubicado en el pueblo vasco de Axpe, que cuenta con una estrella Michelin y destaca por su apuesta por las brasas, asciende al número uno tras ser el pasado año el segundo mejor espacio a nivel mundial y sucede en el palmarés a Maido en Lima, que obtuvo el título en 2025 y ahora pasa a formar parte del salón de la fama de 'Best of the Best'.

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De esta forma, completan el podium de esta edición Gaggan (Bangkok) que ocupa la segunda posición, mientras que cierra en la tercera Alchemist (Copenhague).

"Es un verdadero honor recoger este premio, que no habría sido posible sin todas las personas que me han ayudado a seguir trabajando en la técnica del fuego, una técnica ancestral. Es algo impensable, estoy súper contento, pero sigo creyendo que no soy el mejor", ha asegurado Bittor Arginzoniz tras recoger el galardón que reconoce a su asador como el mejor restaurante del mundo.

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Con este galardón, la gastronomía española vuelve a reinar a nivel mundial y Etxebarri se convierte en el cuarto restaurante español en coronarse como el mejor del mundo y entra en la élite donde están El Bulli (2002, 2006-2009), El Celler de Can Roca (2013 y 2015) y Disfrutar (2024).

Por su parte, entre los 50 mejores del mundo también figuran los españoles DiverXo, el restaurante de Dabiz Muñoz que pasa de la cuarta plaza a la novena en esta edición, Enigma (Barcelona) de Albert Adrià en el 29 y Elkano (Getaria), que se sitúa en el puesto 33.

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Una gala donde el chef Ferran Adrià, del icónico ElBulli, ha recibido el SevenRooms Icon Award que reconoce su compromiso con la investigación y la educación culinarias a través de El Bulli Foundation, una institución pionera sin fines de lucro, que continúa dando forma al futuro de la gastronomía al inspirar a la próxima generación de chefs.

Entre los 100 mejores del mundo los españoles se mantienen en esta edición la Cocina Hermanos Torres (Barcelona) de los hermanos Javier y Sergio Torres asciende del puesto 78 al 69, mientras que Txispa (Atxondo) del chef japonés Tetsuro Maeda sube cinco posiciones tras alcanzar el puesto 80 de este ranking.

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Por su parte, Aponiente (El Puerto de Santa María) de Ángel León, que el pasado año ocupó la plaza 84 del ranking, cierra la clasificación de esta edición en el puesto número 100.

Una lista a nivel global, que esta edición incluye restaurantes de 28 países, en la que se estrenan hasta 11 restaurantes en el 'top-50' como Tuju (16), de São Paulo; Meet the Bund (21), en Shanghái; Al Gatto Verde (24), en Módena; Masque (26), en Mumbai; Le Coquillage (34), en Saint-Méloir-des-Ondes, Francia; Ru Yuan (36), en Hangzhou, China continental; Nuema (37), en Quito; Onjium (41), en Seúl; Bozar (42), en Bruselas; Naar (49), en Kasauli, India; y Saint Peter (50), en Sídney, lo que demuestra el creciente alcance internacional del ranking para mostrar los mejores destinos gastronómicos del mundo.

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