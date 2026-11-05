El Real Madrid firma su mejor inicio de Liga de Campeones con el nuevo formato

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Madrid, 5 nov (EFE).- Desde que la Liga de Campeones dejara atrás su tradicional fase de grupos y la sustituyera por la fase liga, de todos contra todos, el Real Madrid no había conseguido ganar los primeros cuatro encuentros de la competición; hasta esta temporada, la 2026/2027, en la que los de Jose Mourinho se han impuesto a Inter, Roma, Leipzig y AEK.

La UEFA cambió el formato de su máxima competición de clubes de cara al curso 2024/2025. En esa edición, el Real Madrid firmó un balance de dos victorias y dos derrotas en sus primeros cuatro encuentros. Los blancos ganaron al Stuttgart y al Borussia Dortmund y perdieron contra el Lille y el Milan.

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Los resultados irregulares de la primera parte de la fase liga condenaron al Madrid a la undécima posición, desde la cual debió disputar la eliminatoria previa a los octavos. El club blanco superó al Manchester City en ese 'play-off' y al Atlético de Madrid después, pero cayó en cuartos ante el Arsenal.

En la temporada 2025/2026, el bagaje de las primeras cuatro jornadas fue de tres victorias y una derrota para el Real Madrid. Empezó bien el conjunto blanco, entonces entrenado por Xabi Alonso, con triunfos consecutivos ante Olympique de Marsella, Kairat Almaty y Juventus.

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Sin embargo, la dinámica se torció en la cuarta jornada, con la visita a Anfield. El Liverpool se impuso por 1-0 y dio el pistoletazo de salida a una racha de ocho partidos en la que el Madrid ganó dos, empató tres (Rayo Vallecano, Elche y Girona en LaLiga) y perdió otros tres (además del Liverpool, el Celta en LaLiga y el Manchester City en 'Champions').

De nuevo, el equipo blanco quedó condenado a la disputa de la eliminatoria previs a los octavos. Fue por culpa del Benfica que entonces entrenaba Jose Mourinho, que se impuso en su casa por 4-2 en la última jornada de la fase liga y dejó al Real Madrid con 15 puntos, insuficientes para entrar entre los ocho primeros.

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Por casualidad, ese 'play-off' fue precisamente contra el Benfica. El Madrid ganó los dos partidos (0-1 y 2-1) y volvió a eliminar al Manchester City en octavos, pero cayó de nuevo en cuartos, en esta ocasión contra el Bayern de Múnich.

Teniendo en cuenta los difíciles caminos del conjunto merengue en la competición en las dos últimas temporadas, es normal que Mourinho haya insistido tanto en la importancia de evitar esa eliminatoria previa a los octavos.

"Tenemos 12 puntos, creo que estamos clasificados, ahora se trata de no jugar 'play-off', de ahorrar dos partidos, porque tenemos tantos. Hay que sacar lo que falta, siete u ocho puntos", declaró el técnico portugués en la rueda de prensa posterior a la victoria frente al AEK.

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El corte del top 8 se quedó en 16 puntos en las dos temporadas previas. Con esos siete u ocho puntos que exige Mourinho, el Madrid podría ser segundo o tercero, según los registros hasta ahora. De momento, los blancos son, junto al PSG, el único equipo que ha conseguido el pleno en las primeras cuatro jornadas. Algo que hasta ahora no habían logrado.