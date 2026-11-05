El Kremlin tacha de "absurdas" las acusaciones de que Rusia jaqueó neveras en Europa

Guardar

Moscú, 5 nov (EFE).- El Kremlin tildó este jueves de "absurdas" las acusaciones provenientes de Europa de que Rusia tenga relación con los ciberataques sufridos por los frigoríficos de los supermercados de varios países europeos.

"Estas afirmaciones son absurdas. Como siempre, carecen de argumentos y pruebas. Y, lamentablemente, estas acusaciones infundadas sobre la implicación de nuestro país en todo esto se están convirtiendo en una tendencia persistente en los países europeos", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

PUBLICIDAD

En las últimas semanas, varios supermercados de distintos países de Europa denunciaron ciberataques contra sus sistemas de refrigeración, lo que provocó el descongelamiento de alimentos. En algunos casos, los establecimientos tuvieron que retirar de la venta productos dañados.

Los accidentes se registraron en Alemania, Bélgica, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Reino Unido, Rumanía, Países Bajos y Suecia.

Además, el pasado lunes, un ciberataque afectó a los frigoríficos de tres bancos de sangre franceses. El incidente elevó de forma drástica la temperatura de los equipos que conservan las muestras de donaciones, aunque no tuvo impacto sanitario porque funcionaron los sistemas de alerta, anunció este miércoles el Ministerio de Sanidad de Francia.

PUBLICIDAD

De momento, no se sabe quién está detrás de estos ataques, aunque varios expertos en materia de ciberseguridad los relacionaron con Rusia. EFE