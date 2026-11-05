El español Asador Etxebarri se corona como el mejor restaurante del mundo de 2026

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Lima, 4 nov (EFE).- El Asador Extebarri, ubicado en el País Vasco (España), se coronó este miércoles como el mejor del mundo de 2026 al ocupar el primer lugar de la nueva lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, seguido por el tailandés Gaggan en segunda posición y el danés Alchimist, en tercer puesto.

La parrilla más célebre de Euskadi, a cargo de Bittor Arginzoniz, logró el número uno del mundo tras haber sido segundo en los dos últimos años y llevar una década dentro de los diez primeros de esta lista.

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La lista de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2026, el ránking más prestigioso de restaurantes de alta cocina, se reveló durante una ceremonia en Lima, considerada la capital gastronómica de América Latina, que albergó por primera vez en Suramérica esta gala.

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