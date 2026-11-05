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El buscador DuckDuckGo se postula en las escuelas como la alternativa que no obliga a usar la IA frente a Google

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DuckDuckGo ha aprovechado el hueco que puede dejar el motor de búsqueda tradicional de Google en las escuelas si no activan la inteligencia artificial de Gemini para promocionar su buscador como una alternativa que no obliga a tener activada la IA.

DuckDuckGo se ha posicionado, desde su aparición en 2008, como una alternativa privada al buscador de Google y ahora lo hace también como un buscador que "te permite elegir si quieres IA en la búsqueda o no", como ha señalado su fundador, Gabriel Weinberg, en una publicación compartida en X.

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Weinberg también ha instado a los administradores de las escuelas a configurar DuckDuckGo como su motor de búsqueda predeterminado. El motivo se encuentra en que Google va a bloquear su buscador si deciden no activar su inteligencia artificial.

Esta decisión se debe a que Google ha desactivado por defecto las herramientas de inteligencia artificial (Gemini, Gemini Notebook y Gemini en Classroom) en su oferta de servicios para los centros escolares, de tal manera que si quieren utilizarla, deberán activarlas de manera explícita.

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Sin embargo, vincula la inteligencia artificial con el buscador, es decir, que si los administradores de los centros escolares deciden no utilizarlas, perderán el acceso al motor de búsqueda. La compañía asegura que el motivo se encuentra en que "la búsqueda y la IA están profundamente integradas".

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