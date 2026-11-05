El 43% de los españoles han sufrido violencia digital como el acoso o con stalkerware, pero la mayoría no lo identifica

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El 43 por ciento de los españoles ha sufrido al menos una forma de violencia digital en los últimos doce meses, sin embargo, solo el 29 por ciento sabe identificar correctamente qué es este tipo de violencia, relacionada con prácticas como el acoso digital o el uso de 'stalkeware', lo que pone de relieve cómo muchas personas pueden estar sufriendo comportamientos abusivos 'online' sin ser conscientes.

Así se revela en la primera parte del informe 'Invisible Control' elaborado por la compañía de ciberseguridad Kaspersky, que está basado en un estudio global sobre la violencia digital, incluyendo prácticas como el uso de herramientas de acoso y la evolución del 'stalkeware'.

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Concretamente, los resultados del estudio detallan que solo el 29 por ciento de los encuestados en España afirma conocer el significado de "abuso facilitado por la tecnología", esto es, violencia o abuso digital. Pero, en la práctica, hasta un 43 por ciento de los españoles asegura haber sufrido al menos una forma de abuso digital durante el último año.

Este panorama, en el que solo un tercio conoce el término, pero casi la mitad ha experimentado este tipo de situaciones, pone sobre la mesa una brecha de conocimiento que sugiere que muchas personas pueden estar sufriendo formas de violencia digital sin ser conscientes.

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Teniendo en cuenta los casos de afectados por violencia digital, se puede observar que se trata de una práctica que no se limita a incidentes aislados. A nivel global, los resultados del informe detallan que cada persona experimentó de media 2,7 tipos distintos de comportamientos abusivos.

Concretamente en España, la amenaza más frecuente son las discusiones en chats grupales, en secciones de comentarios o en foros, una situación que se ha repetido en el 19 por ciento de los casos. Asimismo, también se han identificado prácticas de bloqueo o exclusión deliberada de grupos o espacios sociales con intención de causar daño (16%).

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Otro tipo de violencia digital identificada es la propagación de rumores, mentiras y mensajes que buscan distorsionar la información de una persona. Esto ha ocurrido en el 14 por ciento de los casos. Igualmente, casi el 7 por ciento de los españoles asegura haber sufrido acoso digital persistente, conocido como 'digital stalking', y el 4 por ciento haber sido víctima de 'doxing', es decir, que se ha publicado o difundido información personal suya sin consentimiento.

HERRAMIENTAS DE VIOLENCIA DIGITAL AVANZADAS COMO EL 'STALKEWARE'

Más allá de estas prácticas, el estudio también recoge el uso de otros métodos más elaborados. Según los expertos de Kaspersky Digital Footprint Intelligence (DFI), se ha identificado un "creciente ecosistema" de servicios de 'doxing' disponible en la 'dark web', con precios que oscilan entre los 50 y los 4.000 dólares (entre alrededor de 44 y 3.561 euros al cambio).

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Los expertos también han hallado herramientas avanzadas de vigilancia capaces de rastrear personas o extraer información personal, como es el caso del 'stalkeware'. Esto es, programas, aplicaciones y dispositivos que permiten espiar en secreto la vida privada de otras personas a través de su dispositivo móvil, incluidas las búsquedas web, ubicación geográfica, mensajes de texto o fotografías.

Este tipo de violencia digital afecta a muchas personas. Según los datos recabados por la compañía, entre 2024 y 2025, más de 34.000 se vieron afectadas por un 'stalkerware', elevando a 127.000 el número total de víctimas detectadas durante los últimos cinco años en todo el mundo. Así, aunque afecta a usuarios en más de 160 países, Rusia, Brasil e India han sido los más perjudicados en 2025.

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De hecho, los expertos han identificado 33 nuevas familias de 'stalkerware' hasta entonces desconocidas, lo que indica que los actores maliciosos continúan fomentando una intensa actividad de desarrollo en este ámbito.

"Como este software opera en segundo plano y permanece oculto, la mayoría de las víctimas desconoce completamente que todos sus movimientos y actividades están siendo monitorizados. Por ello es fundamental saber identificar este tipo de actividad y conocer cómo actuar si se sospecha que se está siendo objeto de vigilancia", ha subrayado al respecto la responsable interina del Research Center Americas & Europe del equipo Global Research and Analysis Team GReAT) de Kaspersky, Tatyana Shishkova.

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CÓMO ENFRENTAR EL 'STALKERWARE'

Con todo, desde Kaspersky han recomendado utilizar herramientas de seguridad fiables para detectar posibles amenazas de 'stalkerware' como Who's Spying on Me.

Asimismo, los expertos han subrayado no eliminar inmediatamente el 'stalkerware' si se sospecha de su presencia, porque podría alertar al agresor y aumentar el riesgo para la víctima. Antes de actuar, se debe tener apoyo de una organización especializada. Igualmente, es recomendable utilizar un dispositivo seguro para contactar con los servicios de ayuda, buscar información o comunicar sobre la situación.

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Con todo, los usuarios deben prestar atención a posibles señales de alerta, como un consumo anormal de la batería, el uso excesivo de datos móviles o aplicaciones instaladas que no reconocidas. También es útil tener las cuentas protegidas con contraseñas únicas y robustas, así como cambiar las credenciales desde un dispositivo limpio de amenazas.