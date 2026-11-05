Bankinter bonifica con hasta un 6,5% los traspasos de planes de pensiones

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Bankinter ha lanzado una nueva campaña por la cual bonificará con hasta un 6,5% los traspases de planes de pensiones hasta enero de 2027, según ha informado este jueves en un comunicado.

Los clientes tendrán que permanecer como clientes hasta 2035 y el importe máximo de bonificación es de 10.000 euros por cliente.

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Los que traspasen un volumen igual o superior a 50.000 euros podrán recibir una bonificación del 6%, mientras que los importes inferiores a esa cantidad obtendrán un incentivo del 5%. En el caso de traspasos destinados a productos de perfil más conservador y de menor comisión, como los planes monetarios, de renta fija o la EPSV BK Dinero, la bonificación será del 4%.

Además, la entidad ha incorporado incentivos complementarios que permiten elevar la bonificación total hasta un máximo del 6,5%. Así, quienes se comprometan a realizar aportaciones periódicas de al menos 100 euros mensuales durante un periodo de 12 meses podrán sumar un 0,25% adicional. A ello se añade otro 0,25% para los clientes que contraten un plan individual de ahorro sistemático (PIAS) como complemento a su estrategia de ahorro para la jubilación.

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