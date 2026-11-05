Autoridades crimeas extienden vacaciones escolares debido a los cortes de electricidad

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Moscú, 5 nov (EFE).- Las vacaciones en los colegios de Crimea se extenderán hasta el próximo lunes debido a los problemas con el suministro eléctrico en la península ucraniana anexionada por Rusia, anunció el gobernador prorruso, Serguéi Axiónov.

"Debido a la compleja situación, hemos tomado la decisión de extender las vacaciones en los colegios de Crimea. Esperamos a los alumnos en las aulas el lunes, 9 de noviembre", escribió en su canal de Telegram.

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Añadió que "todos los servicios estatales trabajan sin pausa para restablecer la electricidad" lo más pronto posible tras los ataques ucranianos.

Inicialmente, las vacaciones de otoño en los colegios de toda Rusia estaban previstas del 26 de octubre al 3 de noviembre, con el 4 de noviembre también libre por el día nacional.

Tras los ataques ucranianos del 3 de noviembre, Crimea se quedó parcialmente sin electricidad. De acuerdo con las autoridades, el sistema energético de la península funciona con limitaciones.

En la ciudad de Sebastopol, sede de la Flota rusa del mar Negro, la electricidad se suministra de forma prioritaria a hospitales e instalaciones hidráulicas, según informó el gobierno local.

Según informan los medios locales, el 4 de noviembre se paró el tráfico de trolebuses en cuatro ciudades de la península. Al menos en Sebastopol, dejaron de funcionar los ascensores, el agua y la calefacción, mientras que la red móvil opera con problemas.

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El Ejército ucraniano intensificó en junio pasado los ataques contra el sistema energético de Crimea, además de las incursiones contra la red logística de la península y los depósitos de combustible, en el marco de la campaña de aislamiento de la península. EFE