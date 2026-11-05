Agenda informativa multisoporte América para el 5 de noviembre 2026

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ESTADOS UNIDOS

- Estados Unidos prosigue el recuento de varias decenas de escaños donde los márgenes entre los candidatos son muy estrechos para tratar de determinar la composición final de las dos Cámaras del Congreso, tras la arrolladora victoria del Partido Demócrata en las elecciones del martes.

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- La gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, ofrecerá su primera conferencia de prensa tras su contundente victoria en las elecciones del martes.

- El joven Sylvester Stallone con su empeño por protagonizar 'Rocky', la historia que él mismo había escrito. 50 años después de desafiar a Hollywood con aquella locura, revive su lucha en 'I Play Rocky', un homenaje a la perseverancia. (Texto) (Foto) (Video)

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- El senador brasileño Flávio Bolsonaro participa este jueves a la reunión anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se celebra en Mar-a-Lago, la propiedad privada de Donald Trump en Palm Beach, en la que podría suponer su primera aparición pública tras viajar a Estados Unidos tras perder las elecciones presidenciales de Brasil.

- Florida ejecuta a Jesse Guardado, un hombre de 64 años condenado por matar a una anciana de 75 años en 2004 durante un robo, lo que supone la 19ª aplicación de la pena capital en el estado en lo que va de año, igualando el récord de 2025. (Foto)

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- Los astronautas de la NASA Anil Menon y de la Agencia Espacial Canadiense Joshua Kuryk realizarán este jueves una caminata espacial de unas siete horas en la Estación Espacial Internacional (EEI), que comenzará a las 8:30 EST (13:30 GMT) para completar la instalación del octavo y último panel solar desplegable de este laboratorio. (Foto) (Video)

- El Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Yemen celebrará este jueves una sesión informativa sobre la aplicación del régimen de sanciones impuesto al país.

- El Consejo de Seguridad de la ONU debate un informe sobre la situación en la frontera entre Sudán y Sudán del Sur y las actividades de la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA)

- El expresidente de Chile Gabriel Boric participa en un foro sobre las Américas sobre la presión geopolítica y retos en la región en la Universidad de Georgetown.

BRASIL

- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en una transmisión en directo en internet para agradecer su reelección y dar avances de lo que será su cuarto mandato no consecutivo.

- El Gobierno divulga el crecimiento de la producción industrial de Brasil en septiembre.

PERÚ

- Una organización estadounidense de vigilancia y denuncia de abusos publica los nombres de más de 70 clérigos católicos acusados de abuso sexual infantil, entre ellos algunos pertenecientes a la Iglesia católica peruana, un día antes del inicio de la primera gira por América Latina del papa León XIV, que incluye Uruguay, Argentina y Perú. (Texto) (Foto) (Video)

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- La figura del papa León XIV está presente hasta en el café que se saborea en Perú, el país donde se le considera "el papa peruano" y que cuenta los días para su visita, como sucede en una cafetería que sirve capuccinos con el retrato del pontífice dibujado sobre la crema. (Texto) (Foto) (Video)

COLOMBIA

- La Fiscalía presenta una exposición Imágenes y voces que faltan, sobre las violencias contra periodistas y la lucha contra la impunidad. (Foto) (Video)

- El drama nacional que supuso la toma del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985, con un centenar de muertes y varias desapariciones, revive esta semana de la mano de la plataforma audiovisual Netflix, que lleva a ocho capítulos este controvertido y doloroso capítulo de la historia reciente de Colombia. (Foto) (Video)

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MÉXICO

- El Banco de México anuncia su política monetaria tras mantener en septiembre en 6,5 % la tasa de interés, aunque se prevé que permanecerá en ese nivel el resto del año.

- El Instituto de Estadística de México publica los datos de la inversión fija de agosto tras elevarse un 6,5 % en julio.

CANADÁ

- El ministro de Finanzas y de Ingresos Nacionales de Canadá, François-Philippe Champagne, presenta el Presupuesto federal de 2026.

GRANADA

- La isla caribeña de Granada celebra elecciones generales con el primer ministro Dickon Mitchell aspirando revalidar el cargo con una amplia victoria.

PARAGUAY

- La Cámara de Diputados de Paraguay trata un pedido de juicio político promovido por legisladores de la oposición contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, en una sesión extraordinaria convocada en medio de la crisis por la intervención de Ueno bank. (Foto) (Video)

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VENEZUELA

- La Alianza por la Libertad de los Presos Políticos protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas para exigir la libertad de sus allegados y rinden un homenaje a los detenidos que han fallecido bajo custodia del Estado. (Foto) (Video)

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- El Instituto de Prensa y Sociedad presenta su informe "Desierto de Noticias Locales en Venezuela 2026", un estudio sobre el cierre de medios en regiones del país.

ARGENTINA

Comienza la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se extenderá hasta el 15 de noviembre.

URUGUAY

- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta el informe técnico sobre el Índice de Precios del Consumo correspondiente a septiembre de 2026.

ECUADOR

- Un juez de Ecuador anuncia su decisión sobre si llama o no a juicio a los siete procesados como presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en 2023.

CUBA

- Diez artistas cubanos se unen en La Habana en una muestra colectiva para abordar las tensiones de una generación marcada en Cuba por la precariedad y la emigración. (Foto) (Video)

GUATEMALA

- Entrevista con el diplomático guatemalteco Álvaro Montenegro Muralles, quien dice que su país perdió "la ruta" de la justicia en los últimos años. (Texto)(Foto)(Vídeo)

DEPORTES

Brasil.- ‘Día de los Medios’ del Gran Premio de Fórmula Uno que se correrá el día 8 en el Autódromo José Carlos Pace (Interlagos). A su vez, los comisarios de la FIA examinan el trazado e instalaciones de seguridad, y los pilotos junto a sus ingenieros realizan el tradicional track walk (recorrido a pie o en bicicleta por la pista) para evaluar el estado del asfalto y los pianos.

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México.- Las playas de Cancún acogerán el 6 y el 7 de noviembre la Copa Mundial de Aguas Abiertas, primera etapa del circuito internacional de natación.

Brasil.- España, Portugal, Brasil y Argentina disputan la segunda edición de la Finalissima Futsal 2026, torneo de fútbol sala organizado por Conmebol y UEFA.

Perú.- El seleccionador de Perú, el brasileño Mano Menezes, anuncia la lista de convocados de la Bicolor para el amistoso del próximo 13 de noviembre contra Bolivia en Lima. (Foto) (Video)

EFE

Mesa de Edición de América

mesaamerica@efe.com

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