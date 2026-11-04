Tres detenidos tras caer una organización criminal dedicada a adulterar cocaína en dos laboratorios

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La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en la localidad malagueña de Coín y ha detenido a tres personas como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y falsificación de documento público, ya que, al parecer, se dedicaban a adulterar cocaína en dos laboratorios.

También, en el marco de la denominada operación 'Kurt', han solicitado dos órdenes internacionales de detención contra sendas personas por su implicación en los hechos, según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

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La investigación se inició tras las gestiones operativas llevadas a cabo por los agentes durante varios meses, en la que se consiguió recopilar indicios fehacientes que apuntaban a la existencia de una organización criminal asentada en dos viviendas ubicadas en la localidad de Coín, las cuales contaban con importantes medidas de seguridad.

Los investigadores han determinado que este grupo criminal recepcionaba abundantes cantidades de cocaína en las viviendas. Posteriormente y, haciendo uso de dos laboratorios instalados en los propios domicilios, adulteraban la droga recibida con productos de corte, como acetona y carbonato sódico.

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Para ello, utilizaban moldes de aluminio, fabricados expresamente para esta finalidad, y prensas manuales para devolver el envasado a su forma original (en forma de 'ladrillo'), añadiéndoles sus propias marcas identificativas.

Tras su manipulación, la cocaína era enviada por carretera oculta en dobles fondos practicados en vehículos hasta países europeos, principalmente Francia e Italia.

El pasado día 14 de octubre se procedió a la explotación de esta operación con el registro de los dos domicilios de Coín donde se aprehendieron 68 kilogramos de cocaína en roca, 550 litros de acetona, 150 kilogramos de sustancias de corte, 10.000 euros en metálico, alambiques, moldes para la fabricación de los 'ladrillos' de cocaína, logos utilizados para marcar al fabricante, además de un cargador de un subfusil AK 47.

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La operación ha permitido desarticular esta organización criminal que manipulaba productos químicos peligrosos en un entorno en el que cohabitaban vecinos, con el grave peligro existente en caso de deflagración o accidente en la manipulación de los productos altamente volátiles.

Los tres detenidos han sido puestos a disposición del titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Coín, plaza número 2 quien instruye la causa, que ha decretado el ingreso en prisión para los mismos. También ha decretado dos órdenes de detención contra los otros integrantes de esta organización criminal.

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