González necesita frenar la progresión de Guevara, si quiere seguir líder

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Redacción deportes, 4 nov (EFE).- El español Manuel González (Kalex) necesita frenar en el Gran Premio de Catar de Moto2 que se disputa este fin de semana en el circuito de Lusail, la progresión de su compatriota Izan Guevara (Boscoscuro), si quiere continuar líder del Mundial de Moto2.

González apenas cuenta con una ventaja de 3,5 puntos cuando llegó a ser superior a los cincuenta puntos, pero la irregularidad en su rendimiento le ha hecho sufrir una sangría de puntos que ha beneficiado a un Izan Guevara que se ha ido creciendo poco a poco.

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Bien es cierto que en esa pelea ambos tienen numerosos rivales capaces de batirlos casi en cada cita de las que se han disputado y de las que quedan por disputar.

Los pilotos del equipo CFMoto de Aspar, el español Daniel Holgado y el hispano-colombiano David Alonso, el australiano Senna Agius, los españoles Iván Ortolá y Alonso López, o el checo Filip Salac, ya saben lo que es ganar esta temporada y deben ser tenidos en consideración.

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Así, tanto González como Guevara deberán afilar mucho sus armas para sacar el mayor rédito posible carrera tras carrera en su pelea por el título mundial de Moto2, para el que son los únicos aspirantes.

Con las matemáticas en la mano, sólo Manuel González e Izan Guevara pueden luchar por el título, pues con 75 puntos en disputa, el tercer clasificado, Iván Ortolá, se encuentra ya a 77 puntos, y por lo tanto sin posibilidad de optar al mismo.

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Qué duda cabe que cualquiera de ellos, de inmiscuirse en la lucha de los dos primeros, pueden hacer trizas las aspiraciones de uno u otro en los tres grandes premios que restan por disputarse.

La situación en Moto3 es muy distinta, el español Máximo Quiles (KTM) se proclamó matemáticamente campeón en Indonesia, cinco carreras antes del final de la temporada, y el interés se centrará en saber si será capaz de igualar los catorce triunfos que en 2024 consiguió el hispano-colombiano David Alonso, o quiénes de sus rivales serán capaces de evitarlo.

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Aunque la superioridad del pupilo de Aspar y de los hermanos Márquez, ha sido clara durante la temporada, los españoles David Almansa y Brian Uriarte, el italiano Guido Pini o el malasio Hakim Danish han sido capaces de ganar alguna carrera y no son los únicos de una larga lista de aspirantes a intentar 'truncar' las aspiraciones de Quiles.

Juan Antonio Lladós