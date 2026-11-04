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Cuerpo asumirá la cartera de Transportes hasta el nombramiento del nuevo Gobierno tras el 29N

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El actual vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, asumirá la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible tras la dimisión de Óscar Puente

Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia institucional desde el Palacio de La Moncloa.

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Cuerpo se hará cargo del Ministerio de Transportes hasta el nombramiento del nuevo Gobierno que surja tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

Puente llegó a Transportes hace tres años, en noviembre de 2023, tomando el relevo a Raquel Sánchez.

Durante su comparecencia de ayer en la Diputación Permanente del Congreso para hablar del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha costado la vida a 69 personas, Puente anunció su dimisión como miembro del Gobierno y como candidato del PSOE en las elecciones del 29 de noviembre.

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