Las bolsas europeas abren con ganancias tras las elecciones de mitad de mandato de EE. UU.

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Madrid, 4 nov (EFE).- Las bolsas europeas han abierto este miércoles con ganancias generalizadas, mientras el mercado analiza la victoria del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, lo que ha supuesto la pérdida de control de las dos Cámaras por parte del presidente, Donald Trump.

A las 9.30 horas de este miércoles (8:30 GMT), la Bolsa de Madrid avanza el 1,23 %; Milán, el 1,20 %; Fráncfort, el 0,52 %; París, el 0,43 %; y Londres, el 0,14 %.

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El índice Euro Stoxx 50, que aglutina a las 50 empresas más importantes de la zona euro, sube el 0,83 %.

Las bolsas europeas han arrancado la jornada en positivo, mientras en Estados Unidos los futuros de los principales indicadores de Wall Street cotizan con ganancias generalizadas, a pesar de que en una primera reacción a los resultados de las elecciones llegaron a bajar con fuerza.

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En otros mercados, el dólar se deprecia frente al resto de divisas. El euro sube el 0,48 % y se cambia a 1,1245 dólares.

Los analistas de Vontobel han explicado que en estos comicios los demócratas han salido "muy reforzados" al conseguir el control de las dos Cámaras. "La otra cara de la moneda es la del presidente, Donald Trump, que ve cómo su capacidad de decisión queda limitada para la segunda mitad de la legislatura".

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En este contexto, el rendimiento del bono estadounidense a diez años baja y cotiza en el 4,927 %.

Tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, los expertos ven con especial relevancia para el mercado qué ocurre con el conflicto en Oriente Medio.

Los expertos de Renta4 indican que, "aunque pendiente de confirmación oficial", se rumoreaba que funcionarios de EE. UU. han aprobado el borrador de memorando de entendimiento presentado el lunes por los mediadores cataríes a Irán, que también habría sido aprobado por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. EFE

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