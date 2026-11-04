¿Qué viene después del fin de la misión de la ONU en el Sáhara Occidental?

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Rabat, 4 nov (EFE).- El desmantelamiento de la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso) tras un veto cruzado de Washington y Moscú en el Consejo de Seguridad abre una nueva etapa en el conflicto de la excolonia española, marcada por la incertidumbre sobre su evolución política y militar.

Desplegada desde 1991, la misión tenía como principal objetivo organizar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, disputado entre Marruecos y el independentista Frente Polisario, apoyado por Argelia, desde la retirada de España en 1975.

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El referéndum nunca llegó a celebrarse por los desacuerdos entre las partes sobre el censo electoral, aunque la Minurso se encargaba también de observar el alto el fuego y realizar actividades de desminado.

En la sesión del Consejo de Seguridad del 30 de octubre, Rusia vetó una propuesta de EE.UU que introducía cambios en la misión, eliminaba el término referéndum y situaba el plan de autonomía marroquí como base para resolver el conflicto. Washington, por su parte, vetó una iniciativa rusa para mantener las funciones de la Minurso. En consecuencia, el mandato de la misión expiró el día 31 y no fue renovado.

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La ONU anunció esta semana que prevé repatriar a unos 160 observadores militares y retirar a aproximadamente 180 empleados civiles y personal asociado como parte del proceso de liquidación de la misión.

No obstante, el Sáhara Occidental figura en la lista de Naciones Unidas de territorios no autónomos, es decir, pendientes de descolonización.

¿Qué ocurrirá ahora? A continuación, algunas claves del proceso:

El Sáhara Occidental fue colonia española hasta 1975, cuando España, en el contexto de la Marcha Verde -la movilización masiva organizada por Hassan II para facilitar la incorporación del Sáhara a Marruecos-, abandonó el territorio sin que se celebrara el referéndum de autodeterminación previsto por Naciones Unidas.

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Esta retirada provocó la división de la población saharaui: una parte permaneció en la región occidental -bajo control marroquí- mientras decenas de miles de personas se refugiaron en los campamentos de Tinduf, en el suroeste de Argelia.

Allí, el Frente Polisario proclamó en 1976 la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que reivindica la independencia del Sáhara Occidental.

La cuestión del Sáhara sale del Consejo de Seguridad y pasa a la Asamblea General de la ONU, que ha convocado una reunión para el día 10 que permitirá a los Estados explicar sus posiciones sobre el veto ejercido en el Consejo de Seguridad y sus consecuencias para el conflicto, pero no supondrá la reactivación de la Minurso, y según varios observadores, derivará en recomendaciones no vinculantes.

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El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha alertado de que el fin de la Minurso "no supone la pérdida del derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación" y ha llamado a las partes "a respetar y promover esos derechos".

La ONU, ha dicho, seguirá disponible para apoyar el diálogo y la búsqueda de una solución pacífica a través de su enviado personal, Staffan de Mistura.

El Consejo de Seguridad aprobó el pasado año la resolución 2797, promovida por EE.UU, que supuso un cambio en el enfoque del conflicto y situó el plan de autonomía para bajo soberanía marroquí presentado por Rabat como base de las negociaciones para alcanzar una solución política.

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Marruecos, con el respaldo de Estados Unidos, sitúa su propuesta como el principal marco de negociación, aunque la resolución 2797 no reconocía jurídicamente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental ni eliminaba el principio de autodeterminación.

Ambos rechazan una solución que no contemple expresamente el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro, incluida la posibilidad de independencia. Consideran que aceptar el plan marroquí como única base de negociación supondría cerrar de antemano otras opciones políticas.

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El territorio está dividido por un muro construido por Marruecos con fines militares de unos 2.700 kilómetros, que separa la zona de control marroquí -donde se concentra la mayor parte de la población y de los recursos- y las zonas orientales consideradas como "zona de amortiguamiento (Buffer Zone)" de carácter desmilitarizado. Estas últimas son consideradas por el Polisario como "territorios liberados" y en ellas lleva a cabo incursiones con cierta frecuencia.

La Minurso actuaba como observador para documentar incidentes sobre el terreno, sobretodo tras 2020, cuando el Polisario se desvinculó unilateralmente de los acuerdos de alto el fuego con Marruecos.

Marruecos se ha comprometido a respetar el alto el fuego pactado en 1991, aunque algunos observadores apuntan que la ausencia de un mecanismo de vigilancia de la ONU podría tener consecuencias militares favorables a Marruecos.

El Frente Polisario ha advertido de "las graves consecuencias" que cualquier medida marroquí podría tener para la paz y la seguridad regionales.EFE