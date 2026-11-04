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Pequeños secretos para transformar tus días con aroma

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 4 de noviembre de 2026

· Desde un momento de relajación hasta una reunión con amigos, los aromas pueden convertirse en ese pequeño detalle que hace que cada momento se sienta diferente.

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Los aromas forman parte de nuestra vida cotidiana y tienen una conexión especial con nuestros recuerdos, emociones y sensaciones. Una fragancia puede traernos recuerdos del pasado, mejorar nuestro estado de ánimo o transformar un espacio. Por eso, incorporar aromas a nuestro día a día puede ser una forma sencilla de crear ambientes que se adapten a nuestras actividades y preferencias.

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Bajo esta idea, Glade® Concentrado Multiusos se presenta como una solución versátil para llevar fragancia a diferentes rincones del hogar y momentos del día. Su fórmula, que incorpora fragancias con aceites esenciales, permite explorar distintas maneras de aromatizar cada momento para darte lo que necesitas.

Cuatro Aromas, Cuatro Formas De Transformar Tu Día

1. Lavanda: Después de una jornada llena de actividades, buscamos tranquilidad y desconexión. Las notas de lavanda suelen asociarse con sensaciones de calma y relajación, por lo que son una opción para acompañar esos momentos en los que queremos bajar el ritmo.

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• El pequeño secreto Glade®: agrega unas gotas de Glade® Concentrado Multiusos Lavanda a un florero decorativo de material no poroso para incorporar fragancia a tu habitación para complementar la atmósfera de tu espacio de descanso.

2. Eucalipto: El baño puede convertirse en un lugar para disfrutar momentos personales, como una ducha antes de un día ocupado. El eucalipto se asocia con sensaciones de frescura, confort y bienestar, ideales para una rutina de renovación.

• El pequeño secreto Glade®: después de ducharte, coloca unas gotas de Glade® Concentrado Multiusos Eucalipto sobre el piso húmedo de la regadera para incorporar un aroma refrescante al baño. Recuerda dejar que las gotas se sequen antes de volver a utilizar la regadera.

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3. Rosas: La sala acoge los mejores momentos del hogar: conversaciones largas, reuniones con amigos o tardes en familia. La fragancia de rosas, asociada con sensaciones de alegría y calidez, complementa a la perfección la energía de estas interacciones.

• El pequeño secreto Glade®: añade unas gotas de Glade® Concentrado Multiusos Rosas a un atomizador con agua y rocía el espacio antes de recibir visitas.

4. Algodón: Hay espacios que utilizamos todos los días y que, aunque suelen pasar desapercibidos, también pueden beneficiarse de un toque de fragancia. El aroma de algodón evoca sensaciones de frescura y familiaridad, ayudando a elevar los momentos más sencillos de nuestro día a día.

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• El pequeño secreto Glade®: agrega unas gotas de Glade® Concentrado Multiusos Algodón a un paño húmedo y pásalo sobre una superficie lavable y no porosa de tu cocina. Así incorporarás un aroma agradable a esos espacios qué más usas en el día.

El Bienestar También Está En Los Pequeños Detalles

La relación entre los aromas y las emociones nos recuerda que experimentamos un espacio más allá de lo visual. Las fragancias evocan recuerdos, acompañan distintos estados de ánimo y contribuyen a la percepción de la atmósfera que nos rodea.

Con Glade® Concentrado Multiusos, la invitación es a descubrir que no necesitamos hacer grandes cambios para darle un toque diferente a nuestros espacios. Unas cuantas gotas, una fragancia que nos guste y un pequeño secreto pueden ser suficientes para transformar la atmósfera de los momentos que vivimos todos los días.

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FUENTE Glade - SCJ