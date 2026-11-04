Guardar

Saab lanza nueva generación de su sistema de combate naval 9LV

PR Newswire

PUBLICIDAD

SÃO PAULO, Nov. 4, 2026

Saab presenta la nueva generación de su Sistema de Combate Naval 9LV, su Sistema de Gestión de Combate y su Sistema de Control de Tiro con Ceros, mediante un diseño creado para responder a las condiciones de la guerra naval moderna en múltiples dominios.

PUBLICIDAD

SÃO PAULO, Nov. 4, 2026 /PRNewswire/ -- Al integrar sensores, armas y funciones de mando y control en un único sistema, 9LV entrega a las tripulaciones un panorama operacional completo y facilita una rápida toma de decisiones.

A medida que las amenazas aumentan, se diversifican y se vuelven más complejas e impredecibles, los comandantes navales necesitan tomar decisiones con confianza bajo una presión creciente. La nueva generación de 9LV está diseñada para proporcionar conocimiento situacional y mantener el control del espacio de batalla, proteger el buque y contribuir de manera más efectiva a las operaciones conjuntas con fuerzas aliadas.

PUBLICIDAD

Construido sobre una arquitectura centrada en datos, con un modelo de información estandarizado y ciberseguridad de confianza cero, 9LV permite que la información precisa circule de manera rápida y segura entre las distintas fuerzas. Su arquitectura separa las funciones críticas de combate de las aplicaciones flexibles y nativas de la nube. Esto permite incorporar nuevas capacidades y aplicaciones de misión a medida que evolucionan las amenazas, sin comprometer la integridad de los sistemas centrales de combate del buque.

El resultado es un sistema de combate robusto, capaz de adaptarse rápidamente a los cambios en los requerimientos operacionales y mantener su resiliencia frente a ataques. Las nuevas capacidades pueden incorporarse con mayor rapidez, permitiendo que las fuerzas navales se anticipen a las amenazas emergentes durante toda la vida útil de la plataforma.

PUBLICIDAD

"Al permitir que las fuerzas navales se adapten a la evolución de las amenazas, mientras se protege la integridad de las funciones centrales de combate, 9LV mantiene su capacidad de adaptación y, con ello, su vigencia frente a amenazas emergentes durante toda la vida operacional del buque", señaló Michael Skarped, director de la unidad de negocios Naval Combat Systems de Saab.

9LV también está diseñado para responder al carácter cada vez más conectado de las operaciones navales modernas. Alineado con los objetivos de interoperabilidad e intercambio de datos de la OTAN, permite compartir información táctica de manera fluida entre fuerzas navales, aéreas, terrestres y conjuntas. Esto permite que los comandantes contribuyan a un panorama operacional común, coordinen acciones en distintos dominios y respondan con mayor eficacia como parte de una fuerza de coalición.

PUBLICIDAD

El sistema es escalable para distintas plataformas, desde grandes buques de combate multimisión hasta embarcaciones menores, y respalda futuros conceptos de flotas híbridas que integren sistemas tripulados y no tripulados. Esto permite incorporar nuevas plataformas y sensores a medida que surgen, ampliando el alcance y la eficacia de la fuerza sin las limitaciones de arquitecturas heredadas.

El resultado es un sistema de combate 9LV de nueva generación que controla el combate y ayuda a los comandantes a anticiparlo, adaptarse y prevalecer. De esta forma, entrega mayor capacidad de supervivencia al buque, una protección más sólida para las fuerzas aliadas y una ventaja decisiva en el espacio de batalla marítimo moderno.

PUBLICIDAD

Saab es una empresa líder en defensa y seguridad con un propósito perdurable: ayudar a las naciones a mantener seguras a las personas y a la sociedad. Impulsada por sus 29.000 talentosos colaboradores, Saab amplía constantemente los límites de la tecnología para crear un mundo más seguro y sostenible. Saab diseña, fabrica y mantiene sistemas avanzados en aeronáutica, armamento, mando y control, sensores y sistemas submarinos. Saab tiene su sede en Suecia. Cuenta con operaciones relevantes en todo el mundo y forma parte de la capacidad de defensa nacional de varios países.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/saab-lanza-nueva-generacion-de-su-sistema-de-combate-naval-9lv-302928601.html

FUENTE Saab