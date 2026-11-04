Agencias

Los socialdemócratas ganan fuerza con más de 50 victorias en los comicios legislativos y estatales

Imagen 77EYHA6QV5EW3FZCHDKRWGV3QA
Guardar

Los socialdemócratas estadounidenses se han convertido finalmente en una fuerza a tener en cuenta en las elecciones legislativas y estatales de este este martes en Estados Unidos: cinco candidatos acompañarán a Alexandria Ocasio-Cortez y a Rashida Tlaib en la Cámara de Representantes, y decenas desempeñarán cargos en legislaturas del estado.

"Las más de 50 victorias conseguidas esta noche demuestran que el socialismo puede ganar en Estados Unidos", han proclamado los Socialdemócratas de América (DSA, por sus siglas en inglés) en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

"Los trabajadores merecen más y una realidad donde todos vivamos con dignidad y la esperanza está más cerca de lo que pensamos", ha añadido el DSA. "Sin embargo, el trabajo no ha terminado. Mañana seguiremos organizándonos, luchando y ganando por la clase trabajadora", han agregado.

Acompañando a Ocasio-Corez y Tlaiba estarán Chris Rabb por Pensilvania, Melat Kiros por Denver, Donavan McKinney por Detroit y, por la ciudad de Nueva York, Darializa Avila Chevalier y Claire Valdez.

La socialdemócrata Melat Kiros, por último, representará al primer distrito de Colorado en la Cámara de Representantes: la primera vez que una mujer de la Generación Z ocupará un escaño en el Congreso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Abdul El-Sayed se adelanta a proclamarse ganador en la contienda por el Senado en Michigan

Infobae

Elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos de 2026, en gráficos

Infobae

Ana Obregón pide perdón públicamente a Antonia Dell'Atte: "No basta con arrepentirse en silencio"

Ana Obregón pide perdón públicamente a Antonia Dell'Atte: "No basta con arrepentirse en silencio"

Comisión Electoral israelí no halla irregularidades tras denuncias de fraude de Netanyahu

Infobae

Miles de reservas en aerolíneas de Asia, afectadas por una brecha de seguridad en Amadeus

Infobae