El "crucero eterno" zarpa desde Camboya tras abandonar a sus más de 200 pasajeros

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Bangkok, 4 nov (EFE).- La embarcación Villa Vie Odyssey, conocida como el "crucero eterno" por su promesa de años de viaje, zarpó este miércoles rumbo a Singapur tras cesar sus operaciones la semana pasada y abandonar en Camboya a sus más de 200 pasajeros por el encarecimiento del combustible.

El Ministerio camboyano de Turismo confirmó en un comunicado que el barco zarpó esta madrugada desde la ciudad costera de Sihanoukville y que continúan atendiendo a un número indeterminado de viajeros del crucero que permanecen en el país.

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"Odyssey zarpó hoy del puerto de Sihanoukville rumbo a Singapur. Durante dos años, fue nuestro hogar. Verla partir sin nosotros nos llena de una oleada de emociones", dijo en su cuenta de Facebook Lanette Canen y Johan Bodin, una pareja de estadounidenses obligada a desembarcar en Camboya.

El navío emprendió su marcha sin pasajeros y con unos 50 tripulantes a bordo, según recoge el diario camboyano Khmer Times.

Al mediodía de este miércoles el MV Odyssey se encontraba a más de 100 millas náuticas (185 kilómetros) al suroeste de Sihanoukville y tiene previsto arribar a Singapur el sábado, conforme al portal de rastreo de navegación CruiseMapper.

Tras más de 750 días en el mar, la empresa propietaria del buque, Villa Vie Residences, con sede en Florida, anunció el martes de la semana pasada la suspensión de las operaciones y obligó a los 203 pasajeros a desembarcar en el puerto de camboyano de Sihanoukville.

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El Odyssey había zarpado de Belfast, en Irlanda del Norte, el 3 de octubre de 2024 para iniciar una ruta que incluía 147 países y más de 100 islas.

El operador, que no ha ofrecido nueva información desde la suspensión de actividades, alegó que el aumento del precio del combustible debido a la guerra en Irán había encarecido excesivamente las operaciones.

"No sabemos qué le depara el futuro, pero siempre estaremos agradecidos por el tiempo que compartimos (...) Buen viaje, Odyssey. Siempre serás parte de nuestra historia", se despidió la pareja estadounidense. EFE