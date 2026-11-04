Ana Obregón pide perdón públicamente a Antonia Dell'Atte: "No basta con arrepentirse en silencio"

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'Enemigas' desde que Ana Obregón comenzó su relación con Alessandro Lequio -exmarido de Antonia Dell'Atte y padre de su único hijo, Clemente- en la década de los 90, y a pesar de que su historia atravesó por diferentes momentos en los que incluso llegaron a protagonizar un posado juntas en la revista '¡Hola!' en 2016 dejando atrás sus diferencias, la relación entre la presentadora y la modelo llegó a un punto de no retorno en 2021, cuando la protagonista de 'Ana y los 7' acusó a la italiana de falsificar una denuncia por maltrato en 1991 contra el padre de su hijo Aless Lequio, fallecido un año antes a causa de un Sarcoma de Ewing.

Y ahora, cinco años después, Ana ha sorprendido disculpándose públicamente con Antonia por tales manifestaciones con un extenso comunicado que ha compartido este martes 3 de noviembre en su perfil de Instagram donde cuenta con más de un millón de seguidores. Lo reproducimos a continuación:

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"Primero, quiero pedir disculpas por las manifestaciones realizadas el 29-4-2021 contra doña Antonia Teodora Dell'Atte en las que acusé públicamente a esta de haber falsificado una denuncia que presentó por malos tratos en 1991 contra su exmarido, Alessandro Lequio, porque lo decía un informe policial. En efecto, la acusación contra la Sra. Dell Atte fue: "He visto con mis propios ojos el informe de la Policía Científica que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora la ha falsificado".

"Segundo, estas manifestaciones las realicé en mi perfil de Instagram (ana_obregon_oficial), que cuenta con más de 1 millón de seguidores, desconociendo resoluciones judiciales firmes del Juzgado instructor y la Audiencia de Madrid que descartaron que la Sra. Dell Atte hubiera falsificado ningún documento. La noticia fue difundida a todos mis seguidores de la citada red social, contó con más de 130.000 comentarios y me gusta, reproduciéndose dichos extremos posteriormente en distintos medios de comunicación".

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"Tercero, admito que mis manifestaciones y acusaciones han provocado un daño en el buen nombre y honor de la Sra. Antonia Teodora dell Atte, razón por la que, asumiendo la inveracidad de sus manifestaciones, me disculpo públicamente, reitero que dicha información y manifestaciones vertidas no eran ciertas y publico en mi perfil de Instagram este comunicado para la reparación de dichos daños personales y morales".

Unas disculpas públicas que Ana ha concluido con una significativa "posdata": "No basta con arrepentirse en silencio. Quien ha causado un daño también debe tener el valor de reconocerlo". "Lo siento mucho, Antonia. Lo siento mucho, Clemente" ha reconocido incluyendo en su perdón al hijo que la modelo tiene en común con Lequio, de 38 años.

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La respuesta de Antonia a este paso al frente de la bióloga no ha tardado en llegar y, aunque por el momento no se ha pronunciado públicamente sí ha reposteado en sus redes sociales el comunicado de Obregón.