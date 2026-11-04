China dice "estar en contacto" para una cumbre tripartita entre Xi, Putin y Trump en APEC

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Pekín, 4 nov (EFE).- El Gobierno chino afirmó este miércoles que "mantiene la comunicación" con las partes implicadas para una reunión entre los líderes de Rusia, Vladímir Putin; China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, durante la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Así lo manifestó en una rueda de prensa rutinaria la portavoz del Ministerio chino de Exteriores Mao Ning, quien no brindó detalles concretos sobre el posible encuentro, que podría tener lugar entre el 18 y el 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen (sureste).

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El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, afirmó el martes que el trabajo para consensuar esa reunión "se está llevando a cabo" y expresó su esperanza en que en los próximos días "quede finalizado".

La posible cita fue adelantada por primera vez por el Ministerio de Exteriores de Rusia y, si bien el mandatario estadounidense dijo estar dispuesto a participar de la misma, Pekín no se había pronunciado al respecto.

Fuentes del diario estadounidense The Wall Street Journal informaron de que la propuesta de Putin para la cumbre sería discutir las condiciones de Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania, una opción que criticó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al no contar con su país.

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Trump, por su parte, precisó que su principal tema sería la firma de un nuevo tratado de desarme nuclear con Rusia y China. EFE