Los reyes ofrecen una cena de gala en el Palacio Real con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana

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Tras presidir la inauguración oficial de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en el Teatro Real, los reyes Felipe VI y Letizia han ejercido como anfitriones de una cena de bienvenida en el Palacio Real de Madrid.

Una cita institucional que reúne a representantes de los países que integran la comunidad iberoamericana y que supone uno de los actos más destacados de esta jornada en la capital. Don Felipe y doña Letizia han recibido a las distintas delegaciones asistentes en una velada marcada por el carácter diplomático y las relaciones entre los países participantes.

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Entre los invitados se encuentra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que también ha acudido a esta cena ofrecida por los monarcas con motivo de este importante encuentro internacional. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también forma parte de los representantes institucionales que han participado en los actos de esta jornada.

La cumbre, que se celebra los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, reúne a los representantes de los 22 países que conforman la comunidad iberoamericana bajo el lema 'Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo'.

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Una velada que sirve como punto de encuentro entre las distintas delegaciones antes de continuar este jueves con la sesión plenaria, que estará presidida por Felipe VI.