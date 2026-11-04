AMP. Aplazados los partidos del CD Tenerife contra Granada CF y CD Badajoz por la muerte de Jesús de Miguel

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Los encuentros del CD Tenerife frente al Granada CF, de LaLiga Hypermotion y previsto para este sábado (21.00 horas) en el Nuevo Los Cármenes, y contra el CD Badajoz, correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey y programado para el 10 de noviembre (20.00) en el Nuevo Vivero, han sido aplazados debido al fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, delantero del equipo tinerfeño.

"Tras la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, el partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion que iba a enfrentar al Granada CF frente al cuadro tinerfeño este sábado 7 de noviembre, en el Nuevo Los Cármenes, queda aplazado", informó en un comunicado el club andaluz, que avanzó que la nueva fecha "queda pendiente de confirmación próximamente".

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En su nota de prensa, el Granada reiteró "su más sentido pésame" para los seres queridos del jugador, así como para "toda la familia" del CD Tenerife, "mandándole toda la fuerza y ánimo en estos duros momentos".

El grave incidente ocurrió el pasado lunes en los minutos finales de del Tenerife-Andorra en la jornada 13 de Segunda División, cuando el delantero recibió un impacto por un rodillazo del guardameta visitante Jesús Owono, expulsado con roja directa. Eso le provocó la pérdida de conocimiento y convulsiones sobre el terreno de juego, requiriendo la práctica inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de las asistencias sanitarias presentes en el estadio.

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De Miguel logró recuperar el pulso y la respiración autónoma antes de ser introducido en la ambulancia con soporte vital para su traslado al centro hospitalario. Después, el club insular informó de su ingreso de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria provocada por el golpe. Y, de madrugada, el Tenerife avanzó que su estado empeoró neurológicamente, antes de confirmarse de forma oficial la muerte del jugador el pasado martes a las 08.00 horas.

Felipe Miñambres, presidente del CD tenerife, ya avanzó este martes la petición de aplazamiento del duelo ante el Granada. "Hemos hablado con LaLiga, el Granada ha mostrado todo su apoyo y también hablaremos con la Federación para pedir también el del Badajoz e iniciar ya después el día del Ceuta. Necesitamos ese tiempo para tratar de lo mínimo que podamos recuperarnos", explicó, por lo que volverían a competir el próximo 15 de noviembre (14.00) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

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Entre ambos compromisos, los tinerfeños debían jugar su eliminatoria copera ante el Badajoz, pero este mismo miércoles el Juez Único de Competiciones No Profesionales decretó suspender ese partido tras atender "las especiales circunstancias" que rodeaban su posible disputa, habiéndose movido previamente de fecha a raíz de la tragedia en Urda.