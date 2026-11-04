Infografías del miércoles 4 de noviembre de 2026

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EEUU ELECCIONES - Las elecciones de medio mandato en EE. UU. garantizan una victoria histórica de los demócratas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, los demócratas cuentan con 54 asientos en el Senado (se necesitan 51 para ejercer el control), frente a los 44 de los republicanos, y aún podrían extenderlos, con unos recuentos muy disputados en Mississippi y en Alaska.

EEUU ELECCIONES - Las elecciones de medio mandato de Estados Unidos han resultado históricas no solo por la victoria demócrata en ambas Cámaras del Congreso, sino por una sucesión de primeras veces y de logros de las minorías por todo el país, que contará de manera inédita con un senador musulmán (por Míchigan) y con una mujer latina gobernando Texas.

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PAPA LATINOAMÉRICA - León XIV se convertirá el próximo 6 de noviembre en el quinto papa que visita Latinoamérica desde que en 1968 Pablo VI inauguró en Colombia las visitas de pontífices a la región. EFE

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