José Mourinho: "Bellingham es único, no hay un centrocampista como él en el mundo"

Guardar

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, elogió este miércoles a Jude Bellingham, al que calificó como "único", ya que "no hay un centrocampista como él en el mundo", al mismo tiempo que aseguró que Vinícius Júnior hizo "un partido muy aceptable" en el triunfo por 2-3 sobre el AEK Atenas en Champions.

"El AEK ha jugado mejor que nunca, en todos los partidos que hemos analizado no estaban ni cerca de esta 'performance', muy bien organizados, presionando bien, compactos atrás, un partido extraordinario de Jovic como referencia, con intensidad, son ellos los responsables de que no hayamos hecho un partido perfecto", analizó el luso en la rueda de prensa posterior al encuentro en Atenas correspondiente a la cuarta jornada de la fase liga de la competición.

PUBLICIDAD

El de Setúbal destacó que, "dentro de la dificultad", su equipo estuvo "siempre en el partido", también "en los dos momentos críticos, el 1-0 y el 2-1", cuando supieron "reaccionar, tener personalidad, creer". "Y el gol en el último minuto, con el partido roto, dos equipos que querían ganar y ganó el equipo con más calidad individual, con un gol fantástico", dijo sobre el tanto de la victoria, obra de Fede Valverde.

"Me da rabia por todos los que no están jugando, porque todos merecen jugar y la prueba de que no digo tonterías es cómo juegan aquellos que normalmente no juegan", señaló sobre aquellos que han participado desde el banquillo, centrándose en Éder Militao, que volvió a ser titular casi 200 días después. "Con Militao hemos arriesgado un poquito al ponerlo de titular después de tanto tiempo, pero ha hecho un partido muy bueno", aplaudió.

PUBLICIDAD

Y ensalzó a Endrick, que "tiene esta capacidad" de revolucionar partidos. "Para un lateral, después de jugar una hora contra alguien, que salga Endrick es verdaderamente complicado", agregó. "Hay muchos entrenadores que me deben mirar con mucha envidia sana porque cuando tengo problemas, miro al banquillo y tengo tantas opciones... Tengo una plantilla de muchísima calidad y mientras ellos quieran trabajar sólo para el equipo olvidando situaciones personales y estando disponibles para dar 90 minutos, un minuto o cero... La plantilla es muy fuerte", añadió.

"Vinícius no ha provocado nada, Diomande viene al Real Madrid para ser un jugador que puede jugar por las dos bandas, a Diomande le da absolutamente igual, no cambia nada. Yo creo que Vinícius ha hecho un partido muy aceptable, no un partido extraordinario, pero como el equipo, que tampoco ha sido extraordinario, pero sí serio, y Vinícius ha cumplido muy bien", analizó sobre el encuentro del brasileño, que volvía en Champions al seguir sancionado en Liga.

PUBLICIDAD

Mientras que se deshizo en elogios hacia Jude Bellingham, MVP del partido. "Es un jugador único. No hay en el mundo del fútbol hoy centrocampistas como Jude, es completo a todos los niveles, es un jugador absolutamente extraordinario. Tiene siempre trabajo, liderazgo, ambición, calidad, llegada", enumeró un Mourinho que confesó que hasta ahora ha utilizado "un 80%" la mano blanda y "un 20%" la mano dura con la plantilla.

"Tenemos 12 puntos, estamos clasificados y ahora se trata de no jugar 'playoffs', de ahorrarnos dos partidos, porque tenemos tantos que ahora hay que sacar lo que falta, 7-8 puntos", dijo tras mantener el pleno en la competición europea. "Prefiero ganar fácil, pero te da un 'feeling' fantástico ganar partidos en el final. Se dice que esto es suerte, pero eso es cuando las cosas pasan con contradicción a la dirección del partido", explicó.

PUBLICIDAD

Porque para el portugués, el partido "solo" lo podía ganar el Real Madrid. "Con 2-2 meto a Carlos Espí, dos delanteros más, dos bandas abiertas. Los tenemos en el sitio, y si lo hacemos es porque todos sentimos que podemos hacerlo. Los jugadores tienen coraje, la gente que entra contribuye, tengo mucha suerte de tener una plantilla de esta calidad", reiteró.

Finalmente, valoró la conclusión del Comité Técnico de Árbitros (CTA) a través de su programa 'Tiempo de Revisión', en el que explicaron que no hubo penalti sobre Kylian Mbappé ante el Real Racing Club de Santander y el VAR debió intervenir. "Es una situación que no tiene consecuencia en puntos. Si no tenemos ese penalti, ganamos igual de 3, 4 ó 5, la sensación era que si necesitamos meter más, metemos más, y en el segundo tiempo el equipo no quiso más", defendió.

PUBLICIDAD

"No estamos hablando de un partido donde cosas que pasaron tienen influencia decisiva en el resultado. Estamos hablando de un 'penaltito', es el tipo de penalti que para mí el árbitro da penalti pensando que es al 100%, por la dimensión de la acción. Para mí es penalti, pero si me lo pitan en contra, no estaría contento. Atento que hay partidos en este campeonato donde penaltis, decisiones, expulsiones tienen un gran impacto. Tiene un gran impacto en el resultado", advirtió.

Y también celebró la decisión del club de llevar a la Asamblea General Extraordinaria la propuesta de Rafa Nadal como nuevo miembro de la Junta Directiva. "Chapó. Siento un orgullo muy grande. Es un gran madridista. De broma, espero que aficionados de otros clubes que aman a Rafa Nadal no dejen de amarlo porque ahora vista la camiseta de Real Madrid", concluyó.

PUBLICIDAD