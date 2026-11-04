Jeffries anuncia su candidatura a presidente de la Cámara de Representantes de EEUU

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Washington, 4 nov (EFE).- El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, anunció este miércoles, en una carta enviada a sus colegas, su candidatura a presidente de la Cámara tras la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato.

Jeffries, que se convertiría en el primer presidente afroamericano de la institución, parte como favorito para ocupar el puesto y ya el martes, en pleno recuento de los votos durante la jornada electoral, recibió el apoyo público de la expresidenta de la Cámara Nancy Pelosi. EFE

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